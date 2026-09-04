¿Bryan Reyna saldrá en lista para el Universitario vs. Comerciantes Unidos? Todo lo que se sabe

Bryan Reyna sigue siendo una incógnita en Universitario, tras cumplirse siete fechas sin ver su nombre en la lista de convocados de Héctor Cúper. La 'U' enfrentará este sábado 5 de septiembre a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura y ya se conocieron detalles sobre si el extremo estará en la nómina del técnico para este encuentro.

La situación de Reyna ha preocupado a los hinchas, tras su llegada a Ate, proveniente en calidad de préstamo de Belgrano de Argentina, el 'Picante' solo ha podido demostrar su calidad en siete partidos del Apertura.

¿Bryan Reyna saldrá en lista para el partido contra Comerciantes Unidos?

La situación de Reyna para esta fecha ocho no parece cambiar. De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, durante la emisión del programa 'Modo fútbol', señaló que aunque se podía barajear la oportunidad de incluirlo, finalmente se decidió que quedará fuera de lista.

“A ver, en la semana o en los días previos comentábamos sobre esta posibilidad de que Bryan Reyna pueda salir en lista. Tengo entendido que se intentó, se vio y se contempló la posibilidad. Finalmente, Bryan Reyna no va a salir en lista nuevamente y, con esto, acumula muchas más fechas sin ser tomado en cuenta”, empezó explicando el hombre de prensa.

Por otro lado, Peralta manifestó que esta decisión puede deberse a un tema de Cúper en conformar el equipo, porque para que Reyna tenga un espacio debe dejar fuera a alguien más. “Hasta ahora no ha debutado en el Torneo Clausura. Mira la fecha en la que estamos: fecha ocho y todavía no debuta. Entiendo que es complicado para el comando técnico ver a quién saca y a quién pone. En esa situación, el otro jugador que va a quedar fuera de lista nuevamente es Jordan Guivin”, complementó.

Bryan Reyna vuelve a quedar fuera de lista

¿Qué otros jugadores quedan fuera de lista para el partido contra Comerciantes Unidos?

Pero Reyna no es el único que queda fuera de la lista de Universitario, pues Guivin, Aldo Corzo y Edison Flores también lo estarán. “Ya teníamos a dos: Bryan Reyna y Jordan Guivin. Aldo Corzo nuevamente vuelve a quedar fuera de lista, siendo el tercero, y el último que quedará fuera de lista es Edison Flores”.

El que sí estará presente será José Rivera. “El 'Tunche' vuelve a salir en lista para el partido ante Comerciantes Unidos. Así que Edison Flores, Aldo Corzo, Jordan Guivin y Bryan Reyna quedan fuera de lista para el partido ante Comerciantes Unidos”, concluyó.

¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

Universitario vs. Comerciantes Unidos jugarán este sábado 5 de septiembre, por la fecha 8 del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 8.30 p. m. (hora peruana).