Héctor Cúper, DT de Universitario, alista el regreso de un futbolista ante Comerciantes Unidos

Universitario de Deportes busca seguir en su gran momento de forma en el Torneo Clausura y ser uno de los líderes del campeonato. Por ello, los cremas buscan ampliar sus victorias ante Comerciantes Unidos y se conoció que Héctor Cúper alista el regreso de una importante figura para este compromiso.

Héctor Cúper alista el regreso de un futbolista ante Comerciantes Unidos

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta reveló los cambios que alista Héctor Cúper para este compromiso, y uno de ellos tiene que ver con José Rivera. Según informó el comunicador, la idea del comando técnico es que el 'Tunche' vuelva a ser incluido en la lista de convocados para el duelo en el Estadio Monumental.

Para que el atacante pueda regresar a la nómina, el sacrificado será Edison Flores, quien nuevamente quedará al margen. De hecho, Peralta señaló que, si se mantiene esta tendencia, José Rivera también sería considerado para el clásico entre Alianza Lima y Universitario.

José 'Tunche' Rivera volverá a salir en la lista de convocados de Univeristario

"Edison Flores queda fuera de lista y José Rivera vuelve a salir en lista. Cúper demuestra la situación de 'Flores un rato y el 'Tunche' otro'. Bajo ese contexto, son dos partidos para cada uno y ahora le tocaría al 'Tunche' dos partidos, con lo que estaría en el clásico, si se mantiene", reveló el hombre de prensa.

De esta forma, el ‘Tunche’ tendrá nuevamente una oportunidad de oro para poder volver a entrar en la consideración de Héctor Cúper, por lo que deberá aprovechar los minutos que se le otorguen para demostrar su talento.

José Rivera y su oscuro presente con Universitario

José Rivera había sido uno de los jugadores más regulares de Universitario en los últimos años; sin embargo, en esta temporada su participación ha sido prácticamente nula. El atacante ha jugado 18 partidos, donde ha sumado solo 498 minutos con el equipo y solo pudo anotar un gol, por lo que perdió su lugar con otros jugadores como Lisandro Alzugaray y Gianluca Lapadula.