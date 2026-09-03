Héctor Cúper pisa fuerte: Universitario va por otra victoria y liderar el Clausura

Héctor Cúper viene dejando buenos números al frente de Universitario en el Torneo Clausura. El técnico argentino registra cinco victorias, un empate y una derrota en sus siete partidos, sumando 16 de los 21 puntos disputados.

Este rendimiento permite que la 'U' se mantenga entre los líderes del campeonato junto a Deportivo Garcilaso. El conjunto crema ha encontrado regularidad bajo la conducción del estratega argentino y continúa firme en la pelea por los primeros lugares.

Además, el equipo merengue presenta una importante cuota goleadora. Durante este tramo del torneo marcó 15 tantos y recibió nueve, alcanzando una efectividad del 76,2%, números que reflejan el buen momento que atraviesa.

Ahora, Cúper ya tiene en la mira su próximo desafío: Comerciantes Unidos. Universitario recibirá este sábado al conjunto cajamarquino en el Estadio Monumental, donde buscará hacer pesar la localía y sumar nuevamente de a tres.

El técnico argentino prepara a su equipo para salir con todo desde el inicio. La 'U' quiere imponer condiciones ante su gente, conseguir una nueva victoria y mantenerse firme en la lucha por quedarse con el Torneo Clausura.