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Héctor Cúper pisa fuerte: Universitario va por otra victoria y liderar el Clausura

Héctor Cúper viene realizando una gran actuación con Universitario y alista al equipo para vencer a Comerciantes Unidos en el Monumental.

Redacción Líbero
Héctor Cúper viene dejando números positivos desde su llegada a Universitario.
Héctor Cúper viene dejando números positivos desde su llegada a Universitario. | Foto: GLR
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Héctor Cúper viene dejando buenos números al frente de Universitario en el Torneo Clausura. El técnico argentino registra cinco victorias, un empate y una derrota en sus siete partidos, sumando 16 de los 21 puntos disputados.

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Este rendimiento permite que la 'U' se mantenga entre los líderes del campeonato junto a Deportivo Garcilaso. El conjunto crema ha encontrado regularidad bajo la conducción del estratega argentino y continúa firme en la pelea por los primeros lugares.

Además, el equipo merengue presenta una importante cuota goleadora. Durante este tramo del torneo marcó 15 tantos y recibió nueve, alcanzando una efectividad del 76,2%, números que reflejan el buen momento que atraviesa.

Ahora, Cúper ya tiene en la mira su próximo desafío: Comerciantes Unidos. Universitario recibirá este sábado al conjunto cajamarquino en el Estadio Monumental, donde buscará hacer pesar la localía y sumar nuevamente de a tres.

El técnico argentino prepara a su equipo para salir con todo desde el inicio. La 'U' quiere imponer condiciones ante su gente, conseguir una nueva victoria y mantenerse firme en la lucha por quedarse con el Torneo Clausura.

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