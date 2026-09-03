El posible futuro de Aldo Corzo en Universitario de cara al 2027: "Fácilmente se va a otro club"

Aldo Corzo atraviesa una temporada diferente en Universitario de Deportes. El capitán crema no ha tenido el protagonismo que esperaba debido a la fuerte competencia que existe en la defensa del equipo durante este 2026, una situación que podría provocar un cambio importante en su futuro dentro de la institución.

El futuro de Aldo Corzo en Universitario de Deportes para 2027

Corzo tiene contrato con Universitario hasta finales de este año y, según lo revelado en 'Hablemos de MAX', su continuidad como integrante del primer equipo para la próxima temporada no estaría asegurada. Pese a ello, dentro del club valoran la actitud que ha mostrado durante este periodo, pues no habría generado problemas por su condición de suplente y ha mantenido una postura positiva ante la competencia.

"Él termina contrato este fin de año, no ha jugado lo que él pensaba que iba a jugar, pero es un líder positivo y no hace muecas y está aceptando la situación que hay gente que está por encima de él. Pero es el cuarto o tercer defensa stopper por derecha", revelaron en el programa.

Aldo Corzo es poco considerado por Héctor Cúper para el Torneo Clausura 2026

Ante este escenario, Universitario de Deportes tendría contemplada una alternativa para que Aldo Corzo continúe vinculado al club en caso de que finalmente no siga en el plantel profesional. La institución podría plantearle asumir un cargo a nivel institucional, aunque la decisión final dependerá principalmente de los planes que tenga el propio futbolista una vez que concluya su vínculo contractual, ya que también podría emigrar a otro equipo.

"Ya dependerá el cómo termine el año y lo que le puedan proponer porque creo que si se da la situación que Corzo no continúa, la 'U' le va a proponer algo institucional. La pregunta es si quiere seguir jugando. Fácilmente se va a otro club", concluyó.

¿Cómo le va a Aldo Corzo en Universitario?

Corzo fue una pieza clave en el tricampeonato de Universitario logrado en 2023, 2024 y 2025, periodo en el que desempeñó el rol de capitán. No obstante, en este 2026 ha sido menos tomado en cuenta por Héctor Cúper en la pelea por el título del Torneo Clausura. Desde su llegada en 2017 hasta la actualidad, el defensor ha disputado 273 partidos y ha marcado 19 goles.