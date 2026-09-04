¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Universitario se enfrenta a Comerciantes Unidos, en cotejo correspondiente a la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se disputará en el Estadio Monumental U Marathon y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce todos los detalles del encuentro.

¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

El duelo entre Universitario y Comerciantes Unidos se juega este sábado 5 de setiembre, en el Estadio Monumental U Marathon, recinto ubicado en Ate.

¿Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos?

Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

México: 19:30 horas

Estados Unidos: 21:30 horas (Miami y Nueva York) y 18:30 horas (Los Ángeles)

España: 03:30 horas (del día siguiente)

Universitario vs Comerciantes Unidos: previa del partido

Universitario de Deportes volverá a saltar al terreno de juego del Monumental con el objetivo entre ceja y ceja de sumar una nueva victoria que lo consolide en lo más alto de la tabla de posiciones. El elenco dirigido por el estratega argentino Héctor Cúper atraviesa un presente alentador tras encadenar tres triunfos consecutivos en el certamen local, un envión futbolístico que el cuadro estudiantil busca sostener a como dé lugar para llegar con la moral al máximo al esperado superclásico frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Al frente estará Comerciantes Unidos, conjunto que saldrá al césped del recinto de Ate dispuesto a dar el golpe de la jornada y reponerse en el campeonato. Las Águilas Cutervinas llegan golpeadas tras sufrir un duro tropiezo como locales por 3-2 a manos del FC Cajamarca, por lo que la escuadra visitante llega urgida de rescatar puntos fuera de casa para ahuyentar definitivamente el fantasma del descenso y, al mismo tiempo, mantener vivas sus aspiraciones de pelear por un cupo a un torneo internacional al cierre del año.

Universitario se enfrenta a Comerciantes Unidos

El choque promete máxima tensión no solo por las necesidades contrapuestas de ambos planteles, sino también por el marco competitivo en el que se desarrolla esta etapa de la temporada. Mientras la escuadra merengue apela a la solidez del proceso comandado por Cúper y la efectividad de sus atacantes para mantenerse en la cima del Clausura, el cuadro de Cutervo intentará replantear su propuesta defensiva para cortar los circuitos de juego cremas y sumar un resultado clave que rompa los pronósticos en la capital.