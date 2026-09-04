Alineaciones Universitario vs Comerciantes Unidos: El potente once de Cúper para ganar en el Monumental

Universitario de Deportes tiene el deber de seguir sumando puntos en el Torneo Clausura, donde aspira a coronarse para tener opciones de pelear por el título nacional de la Liga 1 2026 a finales del presente año. Los cremas recibirán en el Estadio Monumental a su similar de Comerciantes Unidos por la fecha 8 del certamen, por lo cual Héctor Cúper no se guardará nada para este encuentro. Conoce las alineaciones que presentarán ambas escuadras.

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Alineación de Universitario de Deportes

Diego Romero; Matías Di Benedetto; Caín Fara; Williams Riveros; Juan Manuel Requena; Andy Polo; Piero Quispe; Jairo Concha; César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

Para este compromiso, la principal variante sería la inclusión de Piero Quispe desde el arranque. Según informó el periodista Gustavo Peralta Coello, considerando los trabajos que vino realizando la 'U' durante la semana, todo apuntaría a que el volante estará a cargo de distribuir fútbol junto a Jairo Concha. Mientras que Adrián Quiroz esperará su oportunidad en la banca de suplentes.

Asimismo, Cúper volvería a apostar por Williams Riveros. El defensor paraguayo fue una de las figuras de la remontada en Cajamarca frente a UTC y volverá a conformar el bloque defensivo junto a Caín Fara, tras ganarle el puesto a Anderson Santamaría.

Universitario vs Comerciantes Unidos

Además, el hombre de prensa informó que para este duelo Bryan Reyna, Jordan Guivin, Aldo Corzo y Edison Flores no fueron considerados en la convocatoria de Héctor Cúper. La ausencia de los cuatro jugadores mencionados responde a una decisión técnica.

Alineación de Comerciantes Unidos

Matías Córdova; Alexis Cossio; Juan Rodríguez; Flavio Alcedo; Fabio Rojas; Wilter Ayoví; Alexis Arias; Agustín Rodríguez da Luz; Josuee Herrera; Matías Sen y Rodrigo Vilca.

El profesor José Eugenio 'Cheche' Hernández apostaría por Matías Sen comandando el ataque de las Águilas de Cutervo junto a Rodrigo Vilca. El delantero argentino, quien lleva nueve goles en la Liga 1, fue suplente en la fecha pasada frente a FC Cajamarca. No obstante, existen grandes posibilidades de que inicie las acciones ante los merengues.

Vale resaltar que Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentarán este sábado 5 de septiembre a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el coloso de Ate. El árbitro FIFA Michael Espinoza será el encargado de impartir justicia en dicho cotejo.