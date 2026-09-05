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Comerciantes Unidos 'amenaza' a Universitario con noticia de último minuto: "Convocados"
Universitario recibió una fuerte noticia a poco del partido con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes recibirá a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura, con el objetivo de acercarse al tetracampeonato de la Liga 1. Sin embargo, a poco de jugarse el trascendental compromiso entre ambos clubes, el elenco de Cutervo sorprendió con tremenda noticia que puede complicar de más a los merengues y en su propia casa.
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Como sabemos, el claro favorito para llevarse los tres puntos son los cremas, que actualmente marchan líderes del campeonato junto a Deportivo Garcilaso, aunque por debajo debido a la diferencia de gol. Por tal motivo, las 'Águilas' saben que no pueden guardarse nada y 'Cheché' Hernández ha convocado a dos figuras que están ansiosas por saltar al Estadio Monumental y dar un verdadero golpe.
De acuerdo con información del periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Paolo Fuentes y Yimy Gamero han sido llamados para el partido contra Universitario de Deportes y cuentan con chances de jugar el partido del Torneo Clausura 2026. Con ello, Comerciantes Unidos ‘amenaza’ con arruinarle la fiesta a los merengues y quedarse con la victoria a domicilio.
Yimy Gamero y Paolo Fuentes.
Yimy Gamero tiene 24 años y cuenta con gran experiencia en el mediocampo debido a su paso por varios clubes de la Liga 1. Estos han sido: FBC Melgar, Deportivo Binacional, ADT, Sport Huancayo y Cienciano. Por su parte, Paolo Fuentes brinda jerarquía en la defensa producto de los diversos elencos en los que ha estado: FBC Melgar, Sport Boys, Cienciano, ADT, Alianza Universidad, Juan Pablo II e Inter (Costa Rica).
¿A qué hora juega Universitario vs. Comerciantes Unidos y dónde ver?
El partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos iniciará a las 8.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás seguir el encuentro totalmente online con el minuto a minuto del diario Líbero.
¡Vamos al Circo!
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