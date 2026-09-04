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Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: hora, dónde ver y pronóstico
Sport Boys se prepara para enfrentar a Sport Huancayo este sábado 5 de septiembre, en un duelo clave por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Fecha importante para Sport Boys, que deberá enfrentarse a Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro promete tener emociones, pues los chalacos, que se encuentran cuartos en la tabla de posiciones, se ilusionan con conseguir el liderato. Sin embargo, no la tendrán fácil ante un equipo que viene de ganar su último encuentro.
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¿Cuándo juega Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?
El compromiso entre los rosados y el rojo matador está programado para este sábado 5 de setiembre, siendo el primer partido de este día que se realizará.
¿A qué hora juega Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?
El encuentro entre Sport Boys y Sport Huancayo se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, Diario Líbero te trae los horarios para otros países.
- Perú: 3.00 p. m.
- Colombia: 3.00 p. m.
- Ecuador: 3.00 p. m.
- México: 2.00 p. m.
- Bolivia: 4.00 p. m.
- Venezuela: 4.00 p. m.
- Chile: 4.00 p. m.
- Argentina: 5.00 p. m.
- Uruguay: 5.00 p. m.
- Brasil: 5.00 p. m.
- Paraguay: 4.00 p. m.
¿Dónde ver Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?
Podrás seguir el encuentro por L1 Max disponible en los siguientes operadores de TV:
- Movistar TV: Canales 14 (SD) y 714 (HD).
- DIRECTV: Disponible dentro de su parrilla de canales.
- Claro TV: Cuenta con señal en HD.
- WIN / WINTV: Disponible en planes compatibles.
- Otros operadores: También puedes encontrar la señal en Best Cable, Mi Fibra y Zapping.
Pronósticos para el Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura
Para este encuentro, Sport Huancayo parte como favorito para quedarse con los tres puntos debido a su condición de local. A continuación, te presentamos las principales cuotas para este partido.
- Betsson: Sport Huancayo gana (1.68) — Empata (3.60) — Sport Boys gana (4.85)
- Betano: Sport Huancayo gana (1.72) — Empata (4.00) — Sport Boys gana (5.10)
- bet365: Sport Huancayo gana (1.65) — Empata (3.60) — Sport Boys gana (5.00)
- 1xBet: Sport Huancayo gana (1.65) — Empata (3.82) — Sport Boys gana (4.86)
- Caliente: Sport Huancayo gana (1.68) — Empata (3.80) — Sport Boys gana (4.80)
- Stake.latam: Sport Huancayo gana (1.67) — Empata (3.90) — Sport Boys gana (5.00)
- DoradoBet: Sport Huancayo gana (1.73) — Empata (4.00) — Sport Boys gana (4.50)
Lista de convocados de Sport Boys
- Diego Melián, Federico Illanes, Jefferson Nolasco, Oslimg Mora, Hansell Riojas, Erick González, Carlos Zambrano, Jostin Alarcón, Gustavo Dulanto, Christian Cueva, Renzo Alfani, Luis Urruti, Emilio Saba, Yuriel Celi, Mathias Llontop, José María Estrada, Luciano Zambrano, Pablo Erustes, Nilson Loyola, Rolando Díaz.
¡Vamos al Circo!
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