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Universitario y el único club de la Liga 1 2026 con el cual tiene historial negativo

Universitario domina a casi todos los clubes de la Liga 1 2026, pero hay uno con el que históricamente no ha podido revertir su estadística negativa.

Francisco Esteves
Universitario y el único club de la Liga 1 2026 con el cual tiene historial negativo.
Universitario y el único club de la Liga 1 2026 con el cual tiene historial negativo. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes apunta al tetracampeonato de la Liga 1, pero para ello debe ganar el Torneo Clausura. En ese aspecto, actualmente dentro del certamen nacional, los merengues tienen historial a favor con casi todos los rivales, pero existe un club con el cual mantiene números en negativo y los hinchas sueñan con poder remontar las cifras. Te contamos los detalles.

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Resulta que el elenco merengue, al ser uno de los clubes más importantes del Perú, no tiene casi oponentes que le puedan sacar ventaja en enfrentamientos directos. Sin embargo, hay una institución deportiva con la que no ha podido competir en ese aspecto: Alianza Lima. Los blanquiazules son el némesis del conjunto crema y, a la vez, su clásico rival.

Historial entre Alianza Lima vs Universitario

En total, ambos clubes se han enfrentado en 377 partidos, entre Primera División, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y amistosos. En esa cantidad de encuentros, los íntimos han sacado una ventaja considerable tanto en victorias como en goles a favor, sin mencionar que poseen la mayor goleada entre ambos clubes: 9-1.

Alianza Lima, Universitario

Alianza Lima es el único club con historial a favor sobre Universitario.

Alianza Lima ha ganado un total de 143 cotejos, frente a 128 de Universitario de Deportes, y han empatado en 106 oportunidades. Asimismo, los blanquiazules han anotado 496 goles y la 'U' convirtió 456. Esta cifra puede cambiar la próxima semana cuando haya un nuevo superclásico del fútbol peruano en Matute, por la fecha número ocho del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 8.00 p. m. de todo el Perú. Asimismo, este trascendental partido contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV. Por último, podrás ver el encuentro totalmente online en Movistar Play y DGO.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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