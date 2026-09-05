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Revelan posible fecha para el regreso de Kevin Quevedo con Alianza Lima: "Esfuerzo"

Ante la baja de Paolo Guerrero, los hinchas esperan el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima y ahora se conoció una posible fecha para su vuelta con el plantel.

Angel Curo
Revelan posible fecha para el regreso de Kevin Quevedo con Alianza Lima
Revelan posible fecha para el regreso de Kevin Quevedo con Alianza Lima | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima afrontará un partido trascendental ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura, donde tendrán la obligación de ganar para no ceder más puntos en su disputa por el título. Por ello, los hinchas se consultan si Kevin Quevedo volverá a ser tomado en cuenta para este compromiso, especialmente tras conocerse la ausencia de Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero es baja en Alianza Lima tras lesión.

PUEDES VER: Alianza Lima confirma la gravedad de la lesión de Paolo Guerrero: ¿se pierde el Clausura?

Revelan posible fecha para el regreso de Kevin Quevedo con Alianza Lima

La escuadra blanquiazul ha mostrado problemas de eficacia de cara al arco en sus últimos encuentros y, sumado a la baja de Paolo Guerrero por lesión, perdió una de sus principales armas en ataque. Por ello, la expectativa está puesta en saber si Pablo Guede volverá a brindarle la confianza a Kevin Quevedo, uno de los atacantes más habilidosos de Alianza Lima y que ha sido apartado del grupo.

En ese contexto, el periodista Gerson Cuba reveló que es poco probable que el extremo vuelva a ser considerado para el partido ante Juan Pablo II, siempre y cuando no se presente una lesión de última hora. Sin embargo, resaltó que el futbolista podría tener opciones de integrar la delegación para el clásico.

Kevin Quevedo, Alianza Lima

Kevin Quevedo puede reaparacer para el clásico ante Universitario.

Kevin Quevedo sigue preparándose físicamente, pero tiene bajas posibilidades, a menos que haya un lesionado, de que viaje a Chongoyape. Sigue apuntando a que sea para el clásico la posibilidad de que esté presente. Es difícil que viaje ante Juan Pablo II, porque sigue preparándose para el esfuerzo físico que pide Pablo Guede”, señaló el comunicador.

Del mismo modo, el hombre de prensa señaló que Kevin Quevedo se mantiene entrenando de la mejor manera con el objetivo de ponerse al ritmo físico deseado por el comando técnico.

¿Cuándo fue el último partido que jugó Kevin Quevedo con Alianza Lima?

El extremo de 29 años perdió gran terreno con Pablo Guede durante los últimos meses del Torneo Apertura. Sus últimos minutos fueron ante Sporting Cristal el 9 de mayo de la presente temporada. En dicho encuentro, Kevin Quevedo sumó solo 14 minutos y, aunque volvió a ser convocado para los próximos tres partidos, no volvió a jugar.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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