¿Se pierde el Clausura? Filtran cuánto tiempo estará de baja Paolo Guerrero en Alianza Lima

Alianza Lima publicó el parte médico de Paolo Guerrero, confirmando el diagnóstico exacto sobre la lesión del 'Depredador', quien padece un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo, de acuerdo a los resultados que arrojaron los exámenes correspondientes. Ya descartado para el partido de este domingo ante Juan Pablo II y ante la gran posibilidad de que se pierda el clásico frente a Universitario, se filtró cuánto tiempo estaría de baja en tienda blanquiazul.

¿Cuánto tiempo estará de baja Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Mediante un comunicado, el club de La Victoria informó sobre la lesión de Guerrero y confirmó que ya inició sesiones de fisioterapia, cuyos avances determinarán el plazo estimado de su retorno a las canchas de fútbol. En ese sentido, para complementar la información, el periodista deportivo Gerson Cuba reveló por cuánto tiempo, aproximadamente, estaría Paolo Guerrero sin actividad futbolística.

"Descartada la presencia de Paolo Guerrero en el clásico jugando por Alianza Lima. Su periodo de recuperación es de un mes aproximadamente.", publicó el comunicador en su cuenta oficial de X.

Paolo Guerrero estaría de baja por un mes.

De confirmarse este plazo, la presencia de Guerrero ante el ‘compadre’ estaría prácticamente descartada y, teniendo en cuenta el receso por los amistosos de la selección peruana de fútbol, su retorno en el equipo de Pablo Guede se daría entre principios y mediados de octubre.

Paolo Guerrero no jugará ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura

La baja de Paolo Guerrero ya se hizo sentir para la presente jornada del Torneo Clausura. El atacante de 42 años no viajó con el plantel a Chongoyape para el partido frente a Juan Pablo II College por la octava fecha del certamen. En su reemplazo, Pablo Guede apostaría por Federico Girotti como principal referencia en ataque junto a Eryc Castillo, mientras que Luis Ramos esperará su oportunidad desde la banca de suplentes.

Recordemos que Paolo Guerrero terminó sentido en la derrota de Alianza Lima frente a Deportivo Garcilaso en Matute. El experimentado artillero fue captado retirándose del estadio con dificultades para caminar, incluso, el propio Pablo Guede confirmó en conferencia de prensa que Guerrero no llegó en óptimas condiciones para el duelo frente al ‘Pedacito de Cielo’.