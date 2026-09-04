Exadministrador de Alianza Lima desmiente deuda de 25 millones de soles: "Tengo cómo desmontarla"

El mundo Alianza Lima ha estado bastante movido en los últimos días y no precisamente por temas futbolísticos, sino por otros fuera de la cancha. Ahora último se filtró un estado financiero que se expuso a los socios blanquiazules sobre la última gestión que arrojó ciertos puntos que alarmaron a todos los hinchas íntimos. Entre ellos, una deuda de 25 millones de soles.

Precisamente sobre esto último, Fernando Cabada, exadministrador de Alianza Lima, decidió salir al frente para hablar sobre lo sucedido y enfatizó en que él tiene la manera de desmantelar esta mentira.

“Es absolutamente mentira. Lo primero que quiero decir es que no se debería estar hablando de Alianza Lima. Quien pone a Alianza Lima en boca de todos le está haciendo daño a la institución. Hay gente que, para brillar, apaga luces. He hecho un informe de salida donde está toda la información”, empezó declarando Fernando Cabada en Latina Deportes.

Luego, añadió que el nuevo administrador del club íntimo no puede decir que encontró un desbalance de 25 millones y que él lo solucionó en tan poco tiempo.

“Decir luego que esto estaba así, pero que lo hemos solucionado... Una persona que entra hace cinco semanas y se fue de vacaciones dos semanas, no puede decir que encontró un desbalance de 25 millones de soles, pero que él lo solucionó. No estoy de acuerdo con la mentira de los 25 millones. Tengo cómo desmontarla, porque hasta sé qué fue lo que hicieron para tocar los números. Y, peor todavía, que digan que lo solucionaron en tres semanas”.

Fernando Cabada habló sobre el desbalance en Alianza Lima.

Pero Cabada no acabó ahí, sino que continuó hablando y señaló que espera que los nuevos gerentes no cometan los mismos errores del 2023, en el que perdieron el título nacional pese a haber ganado el Torneo Apertura.

“El que no recuerda su historia está destinado a repetirla. Acordémonos que en el año 23, por un tema de egos, los mismos protagonistas de hoy generaron una inestabilidad. Habiendo ganado el Torneo Apertura, nos llevó a un desenlace que no era positivo”, expresó.

Después, añadió: “Estamos a tiempo para ver qué es lo que tenemos que hacer. Que se concentren en lo importante: generar estabilidad dentro de la institución al servicio del área deportiva”.

Finalmente, se refirió a los fichajes que no llegaron: “Se me quiere responsabilizar de un fracaso generado por entrar a trabajar desconociendo cómo funciona la institución. Conversando con Farah, le dije que estas eran las contrataciones, había que hacer las cartas ofertas, y que yo tramitaba, tengo todos los chats. Entregué las cartas al área deportiva, de ahí en adelante, qué gestionaron, ya no es mi tema, no pueden decir que es mi responsabilidad porque yo lo gestioné”.