Juan Pablo Goicochea acusó a exentrenador de Alianza Lima de no usarlo: "Me cortaron las alas"

Debido a la falta de minutos en el primer equipo de Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea intentó probar suerte en el exterior y llegó a jugar en Platense de Argentina y Defensor Sporting de Uruguay. Sin embargo, en este último club no tuvo la continuidad que quería y terminó regresando a nuestro país, donde actualmente defiende la camiseta de Juan Pablo II.

Precisamente en una reciente entrevista, el joven delantero de 21 años confesó que un exentrenador de Alianza Lima fue el causante de su salida del cuadro uruguayo: Mauricio Larriera. En diálogo con el programa de YouTube ‘Denganche’, Goicochea confesó que el exestratega blanquiazul le “cortó las alas” y que debido a eso tuvo que replantearse los objetivos y volver a Perú.

“La verdad que no me gustó mucho. Yo tenía planificado otra cosa, digamos, dentro de mis objetivos para dentro de los 6 meses y bueno, lamentablemente se dio esa situación y hablé con él siempre positivo porque a Mauricio ya lo conocía”, empezó declarando Juan Pablo Goicochea.

Luego, añadió que ese tipo de cosas no solo pasa en el fútbol, sino también en la vida: “Creo que son cosas que pueden pasar no solo en el fútbol, sino en la vida con un jefe nuevo que no te quiere y bueno, tienes que ver soluciones”.

Tras esto, Goicocheareconoció que se estaba adaptando al fútbol uruguayo cuando Larriera tomó la decisión de no contar más con él.

“Sí en lo personal no me gustó mucho porque sentí que podía dar mucho más. Me estaba adaptando a un fútbol que es difícil, no es fácil. El fútbol uruguayo, cuando llegué pensé que era más accesible, pero no. Luego, llegó Mauricio y sentí que me cortaron las alas y sí me incomodó un poco, pero siempre en la buena onda con él”, expresó.

Finalmente, reconoció que debido a esto tuvo que regresar al Perú: “Me tocó replantear los objetivos y llegué a Juan Pablo II”.

¿Cómo le fue a Juan Pablo Goicochea en Defensor Sporting?

El paso del delantero peruano Juan Pablo Goicochea por Defensor Sporting de Uruguay no tuvo la continuidad deseada, sumando muy pocos minutos de juego durante el primer semestre de 2026.

Apenas jugó seis encuentros, cinco por el Torneo Apertura de Uruguay y otra por la Copa Sudamericana. En ninguno de estos encuentros llegó a convertir un gol.