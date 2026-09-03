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Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: planteles, llegadas, salidas y renovaciones para la 2026-27

A continuación, repasa las principales novedades y sorpresas en el mercado de fichajes con miras a la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.

Gary Huaman
Acá podrás revisar cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.
Acá podrás revisar cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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Con el inicio de la temporada 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley a la vista, los clubes se encuentran ultimando detalles en sus planteles. Alianza Lima tiene un objetivo claro: conquistar el tetracampeonato. Sin embargo, la competencia se presenta desafiante, ya que equipos como Regatas, San Martín y Universitario están preparados para arrebatarles el título. En este contexto, es fundamental analizar cómo se está moviendo el mercado, incluyendo fichajes, salidas y renovaciones de cada uno de los equipos.

Antonio Rizola anunció la lista de convocadas de Perú para el Sudamericano.

PUEDES VER: ¡Oficial! Lista de convocadas de la selección peruana para el Sudamericano de Vóley 2026

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

Colocadora

  • Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

  • Taylor Fricano (Fichaje).

Receptora

  • Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

  • Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

  • Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).

Salidas

  • Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT).
Alianza Lima

Nuevas incorporaciones de de Alianza Lima.

Plantel de Universitario Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Francisco Hervás (DT) y Diego Arana Ludeña (Asistente).

Colocadora

  • Ingrid Herrada (Fichaje), Seleisa Elisaisa (Renovación) y Lucía Magallanes (Renovación).

Opuesta

  • Fátima Villafuerte (Renovación) y Maria Luisa Oliveira (Renovación).

Receptora

  • Catherine Flood (Renovación), Cielo Balcázar (Renovación), Angélica Bustamante (Renovación), Daniela Muñoz (Renovación), Karla Ortiz (Renovación) y Aixa Vigil (Fichaje).

Bloqueadora

  • Maricarmen Guerrero (Fichaje), Sarah Evaristo (Fichaje), Taya Beller (Renovación) y Claudia Palza Puma (Fichaje).

Líbero

  • Marian Patiño (Renovación) y Estrella Bustamante (Renovación).

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez y Zaira Manzo.
Aixa Vigil es presentada en el equipo de vóley de Universitario. Foto: Universitario

Nuevas incorporaciones de de Universitario.

Plantel de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustin Mirande (Fisioterapeuta) y Julian Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

  • Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

  • Kari Zumach (Fichaje) y Emily Zinger (Fichaje).

Receptora

  • Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Angela Gago (Renovación) y Antonella Tello (Renovación).

Bloqueadora

  • Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje), Meegan Hart (Fichaje).

Líbero

  • Pamela Cuya Toro (Renovación), Nicolle Ayala y Cesia Mariño (Renovación).

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT) y Paola Villegas.
San Martín

Nuevas incorporaciones de San Martín.

Plantel de Regatas Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Horacio Bastit (DT) y Guillermo Cáceres (Asistente).

Colocadora

  • Evelyn Linares (Fichaje) y Isabella Carrasco (Promovida).

Opuesta

  • Katheryn Ryan (Renovación).

Receptora

  • Camila Monge (Renovación), Alexandra Llaro (Renovación), Kiara Montes (Renovación), Waleska Toro (Renovación), Nicole Abreu (Fichaje) e Isabella Escudero (Renovación).

Bloqueadora

  • Lesly Johansson (Renovación), Danna Silva (Renovación), Yijhamy Mosquera (Fichaje) y Zoe Koechlin Bernahola (Renovación).

Líbero

  • Rachell Enoe Hidalgo (Renovación), Rosa Medina Cruz (Renovación) y Alexa Villena (Renovación).

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella y Cristina Cuba.
Regatas Lima

Nuevas incorporaciones de de Regatas Lima.

Plantel de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Marcos Blanco (DT), Roberto Auqui Canchari (Asistente) y Keymer Robles Carhuachin (Estadista).

Colocadora

  • Carolina Takahashi (Fichaje) y Shiamara Almeida (Fichaje).

Opuesta

  • Nicole Da Silva (Renovación) y Eugenia Nosach (Renovación).

Receptora

  • Antuanette Arteaga (Renovación), Coraima Gómez (Fichaje), Mabel Olemar (Renovación), Brianna Odría Aparicio (Renovación) y Natália Monteiro (Fichaje).

Bloqueadora

  • Julieta Holzmaisters (Renovación), Anghela Barboza (Fichaje), Naomi Palomino (Renovación), Mariane Casas (Fichaje) y Raffaela Espinoza (Renovación).

Líbero

  • Besnia Villegas (Renovación) y Miyuki Guibo (Renovación).

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez y Grecia Herrada.
Circolo Sportivo Italiano

Nuevas incorporaciones de Circolo Sportivo Italiano.

Plantel de Géminis: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Natalia Málaga (DT) y Kyojun Gu (Asistente)

Colocadora

  • Alexandra Muñoz (Renovación) y Alexa Vega Centeño (Renovación).

Opuesta

  • Maria Paula Rodríguez (Fichaje) y Andrea Sandoval (Fichaje).

Receptora

  • Ariana Phillips Núñez (Renovación), Alondra Alarcón (Fichaje), Milagros Solís Corrales (Renovación), Kiara Vicente (Renovación), Fabiana Hurtado (Renovación) y Ariana Vega Centeno (Renovación).

Bloqueadora

  • Florangel Terrero (Renovación) y Lisvel Eve Mejía (Renovación).

Líbero

  • Estefany Mariñas (Renovación) y Vannia Adrianzen Ocrospoma (Renovación).

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo y Nayeli Vílchez.
Deportivo Géminis

Nuevas incorporaciones de Deportivo Géminis.

Plantel de Club Atenea Lima: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Lorena Góngora (DT), David Torres Ramirez (Asistente) y Elena Keldibekova (Asistente).

Colocadora

  • Brenda Quiroz (Renovación), María José Rojas Ecker (Renovación) y Nayeli Vilchez (Fichaje).

Opuesta

  • Nayla Da Silva (Fichaje), Thaisa McLeod Alva (Renovación), Andrea Ampuero (Fichaje), Ariana Vásquez (Renovación), Barbara Agresott (Renovación), María Fernanda Manrique (Renovación), Nahir Cueva (Fichaje), Nicole Pérez (Renovación) y Valentina Valera (Fichaje).

Bloqueadora

  • Isabel Fernández (Renovación), Julieta Lazcano (Fichaje), Sandra Chumacero (Fichaje) y Saskya Silvano (Renovación).

Líbero

  • Almendra Escobedo (Fichaje) y Macarena Zegarra (Renovación).

Salidas

  • Manuela Sierra.
Atenea Lima

Nuevas incorporaciones de Atenea Lima.

Plantel de Rebaza Acosta: plantel, altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Martín Rodríguez (DT), Juan Manuel Vásquez (Asistente) y Luis César Chávez (Estadista).

Colocadora

  • Dayanne Cure (Renovación) y Greta Martinelli (Fichaje).

Opuesta

  • Akemi Camones (Renovación), Jeissy Chia (Renovación) y Keith Meneses (Renovación).

Receptora

  • Astrid Ruiz (Fichaje), Camila Alfaro (Renovación), Gianella Chanca (Renovación), Karin Paredes (Renovación), Nexalba Mejías (Renovación), Reibeth Artigas (Fichaje) y Sofía Neves Terilli (Fichaje).

Bloqueadora

  • Aayinde Smith (Fichaje), Angelina Escally, Camila Pérez (Fichaje) y Dara Herrada Huarcaya (Fichaje).

Líbero

  • Ariana Vílchez (Renovación), Briana Caldas (Renovación), Karla Soto (Renovación) y Wendy Flores (Renovación).

Salidas

  • Tato Rivero (DT) y Almendra Escobedo.
Rebaza Acosta

Nuevas incorporaciones de Rebaza Acosta.

Plantel de Deportivo Soan: plantel, salidas, fichajes y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Vinícius Fernandes (DT), Gabriel Ramon Schwingel (Asistente y estadista) y Maykel Milian (Peparador físico).

Colocadora

  • Camila Pineda Lozada (Renovación) y Pâmella Cristina (Fichaje).

Opuesta

  • Fanta Fofana (Renovación) y Melody Molina (Renovación).

Receptora

  • Ana Caroline Figuererdo (Fichaje), Milena Vilela (Fichaje), Susana Castro (Fichaje), Tamara Estrada (Renovación), Tamara Chávez (Fichaje), Victoria Benjamín (Renovación) y Xina Cortez (Renovación).

Bloqueadora

  • Ariana Cueva (Renovación), Camila Mendoza (Renovación), Johany Tucto (Fichaje) y Linda Costa (Fichaje).

Líbero

  • Angela Jiménez (Renovación), Liana Torres (Renovación) y Tatiana Cabrera (Renovación).

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero y Natalie Mitchem.
Deportivo Soan

Nuevas incorporaciones de Deportivo Soan.

Plantel de Olva Latino: plantel, altas, salidas y renovaciones

Cuerpo Técnico

  • César Arrese (DT).

Colocadora

  • Priscila Guerrero (Renovación).

Opuesta

  • Yomhara Rivera (Renovación).

Receptora

  • Brenda Uribe (Renovación), Gianet Soto (Renovación), Grethel Yucra (Renovación), Niurka Nicolini (Renovación), Reyshel Zea (Renovación) y Ximena Ingaruca (Renovación).

Bloqueadora

  • Mariangel Silva (Renovación) y Mirtha Uribe (Renovación).

Líbero

  • Brianna Fuentes (Renovación), Brianna Díaz (Renovación) y Diana Carranza (Renovación).

Salidas

  • Ingrid Herrada, Paola Villegas y Walter Lung (DT).
Nuevas incorporaciones de Olva Latino.

Nuevas incorporaciones de Olva Latino.

Plantel de Deportivo Wanka: salidas y renovaciones

Cuerpo Técnico

  • Heinz Garro (DT).

Colocadora

  • Salomé Soto (Renovación).

Opuesta

  • Alexandra Carrasco (Renovación) y Olinda Lovera (Renovación).

Receptora

  • Andrea Díaz Félix (Renovación), Edith Gonzales (Renovación), Grecia Herrada (Renovación) y Milagros Callacna (Renovación).

Líbero

  • Evadelaida Talaver (Renovación), Kimberlyn Fernánde (Renovación) y Raphaela Carrillo Valdivia (Renovación).
Deportivo Wanka

Nuevas incorporaciones de Deportivo Wanka.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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