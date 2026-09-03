Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: planteles, llegadas, salidas y renovaciones para la 2026-27

Con el inicio de la temporada 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley a la vista, los clubes se encuentran ultimando detalles en sus planteles. Alianza Lima tiene un objetivo claro: conquistar el tetracampeonato. Sin embargo, la competencia se presenta desafiante, ya que equipos como Regatas, San Martín y Universitario están preparados para arrebatarles el título. En este contexto, es fundamental analizar cómo se está moviendo el mercado, incluyendo fichajes, salidas y renovaciones de cada uno de los equipos.

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

Colocadora

Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

Taylor Fricano (Fichaje).

Receptora

Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).

Salidas

Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT).

Nuevas incorporaciones de de Alianza Lima.

Plantel de Universitario Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Francisco Hervás (DT) y Diego Arana Ludeña (Asistente).

Colocadora

Ingrid Herrada (Fichaje), Seleisa Elisaisa (Renovación) y Lucía Magallanes (Renovación).

Opuesta

Fátima Villafuerte (Renovación) y Maria Luisa Oliveira (Renovación).

Receptora

Catherine Flood (Renovación), Cielo Balcázar (Renovación), Angélica Bustamante (Renovación), Daniela Muñoz (Renovación), Karla Ortiz (Renovación) y Aixa Vigil (Fichaje).

Bloqueadora

Maricarmen Guerrero (Fichaje), Sarah Evaristo (Fichaje), Taya Beller (Renovación) y Claudia Palza Puma (Fichaje).

Líbero

Marian Patiño (Renovación) y Estrella Bustamante (Renovación).

Salidas

Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez y Zaira Manzo.

Nuevas incorporaciones de de Universitario.

Plantel de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustin Mirande (Fisioterapeuta) y Julian Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

Kari Zumach (Fichaje) y Emily Zinger (Fichaje).

Receptora

Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Angela Gago (Renovación) y Antonella Tello (Renovación).

Bloqueadora

Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje), Meegan Hart (Fichaje).

Líbero

Pamela Cuya Toro (Renovación), Nicolle Ayala y Cesia Mariño (Renovación).

Salidas

Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT) y Paola Villegas.

Nuevas incorporaciones de San Martín.

Plantel de Regatas Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Horacio Bastit (DT) y Guillermo Cáceres (Asistente).

Colocadora

Evelyn Linares (Fichaje) y Isabella Carrasco (Promovida).

Opuesta

Katheryn Ryan (Renovación).

Receptora

Camila Monge (Renovación), Alexandra Llaro (Renovación), Kiara Montes (Renovación), Waleska Toro (Renovación), Nicole Abreu (Fichaje) e Isabella Escudero (Renovación).

Bloqueadora

Lesly Johansson (Renovación), Danna Silva (Renovación), Yijhamy Mosquera (Fichaje) y Zoe Koechlin Bernahola (Renovación).

Líbero

Rachell Enoe Hidalgo (Renovación), Rosa Medina Cruz (Renovación) y Alexa Villena (Renovación).

Salidas

Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella y Cristina Cuba.

Nuevas incorporaciones de de Regatas Lima.

Plantel de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Marcos Blanco (DT), Roberto Auqui Canchari (Asistente) y Keymer Robles Carhuachin (Estadista).

Colocadora

Carolina Takahashi (Fichaje) y Shiamara Almeida (Fichaje).

Opuesta

Nicole Da Silva (Renovación) y Eugenia Nosach (Renovación).

Receptora

Antuanette Arteaga (Renovación), Coraima Gómez (Fichaje), Mabel Olemar (Renovación), Brianna Odría Aparicio (Renovación) y Natália Monteiro (Fichaje).

Bloqueadora

Julieta Holzmaisters (Renovación), Anghela Barboza (Fichaje), Naomi Palomino (Renovación), Mariane Casas (Fichaje) y Raffaela Espinoza (Renovación).

Líbero

Besnia Villegas (Renovación) y Miyuki Guibo (Renovación).

Salidas

Astrid Ruiz, Camila Pérez y Grecia Herrada.

Nuevas incorporaciones de Circolo Sportivo Italiano.

Plantel de Géminis: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Natalia Málaga (DT) y Kyojun Gu (Asistente)

Colocadora

Alexandra Muñoz (Renovación) y Alexa Vega Centeño (Renovación).

Opuesta

Maria Paula Rodríguez (Fichaje) y Andrea Sandoval (Fichaje).

Receptora

Ariana Phillips Núñez (Renovación), Alondra Alarcón (Fichaje), Milagros Solís Corrales (Renovación), Kiara Vicente (Renovación), Fabiana Hurtado (Renovación) y Ariana Vega Centeno (Renovación).

Bloqueadora

Florangel Terrero (Renovación) y Lisvel Eve Mejía (Renovación).

Líbero

Estefany Mariñas (Renovación) y Vannia Adrianzen Ocrospoma (Renovación).

Salidas

Anghela Barboza, Katielle Alonzo y Nayeli Vílchez.

Nuevas incorporaciones de Deportivo Géminis.

Plantel de Club Atenea Lima: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Lorena Góngora (DT), David Torres Ramirez (Asistente) y Elena Keldibekova (Asistente).

Colocadora

Brenda Quiroz (Renovación), María José Rojas Ecker (Renovación) y Nayeli Vilchez (Fichaje).

Opuesta

Nayla Da Silva (Fichaje), Thaisa McLeod Alva (Renovación), Andrea Ampuero (Fichaje), Ariana Vásquez (Renovación), Barbara Agresott (Renovación), María Fernanda Manrique (Renovación), Nahir Cueva (Fichaje), Nicole Pérez (Renovación) y Valentina Valera (Fichaje).

Bloqueadora

Isabel Fernández (Renovación), Julieta Lazcano (Fichaje), Sandra Chumacero (Fichaje) y Saskya Silvano (Renovación).

Líbero

Almendra Escobedo (Fichaje) y Macarena Zegarra (Renovación).

Salidas

Manuela Sierra.

Nuevas incorporaciones de Atenea Lima.

Plantel de Rebaza Acosta: plantel, altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Martín Rodríguez (DT), Juan Manuel Vásquez (Asistente) y Luis César Chávez (Estadista).

Colocadora

Dayanne Cure (Renovación) y Greta Martinelli (Fichaje).

Opuesta

Akemi Camones (Renovación), Jeissy Chia (Renovación) y Keith Meneses (Renovación).

Receptora

Astrid Ruiz (Fichaje), Camila Alfaro (Renovación), Gianella Chanca (Renovación), Karin Paredes (Renovación), Nexalba Mejías (Renovación), Reibeth Artigas (Fichaje) y Sofía Neves Terilli (Fichaje).

Bloqueadora

Aayinde Smith (Fichaje), Angelina Escally, Camila Pérez (Fichaje) y Dara Herrada Huarcaya (Fichaje).

Líbero

Ariana Vílchez (Renovación), Briana Caldas (Renovación), Karla Soto (Renovación) y Wendy Flores (Renovación).

Salidas

Tato Rivero (DT) y Almendra Escobedo.

Nuevas incorporaciones de Rebaza Acosta.

Plantel de Deportivo Soan: plantel, salidas, fichajes y renovaciones

Cuerpo técnico

Vinícius Fernandes (DT), Gabriel Ramon Schwingel (Asistente y estadista) y Maykel Milian (Peparador físico).

Colocadora

Camila Pineda Lozada (Renovación) y Pâmella Cristina (Fichaje).

Opuesta

Fanta Fofana (Renovación) y Melody Molina (Renovación).

Receptora

Ana Caroline Figuererdo (Fichaje), Milena Vilela (Fichaje), Susana Castro (Fichaje), Tamara Estrada (Renovación), Tamara Chávez (Fichaje), Victoria Benjamín (Renovación) y Xina Cortez (Renovación).

Bloqueadora

Ariana Cueva (Renovación), Camila Mendoza (Renovación), Johany Tucto (Fichaje) y Linda Costa (Fichaje).

Líbero

Angela Jiménez (Renovación), Liana Torres (Renovación) y Tatiana Cabrera (Renovación).

Salidas

Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero y Natalie Mitchem.

Nuevas incorporaciones de Deportivo Soan.

Plantel de Olva Latino: plantel, altas, salidas y renovaciones

Cuerpo Técnico

César Arrese (DT).

Colocadora

Priscila Guerrero (Renovación).

Opuesta

Yomhara Rivera (Renovación).

Receptora

Brenda Uribe (Renovación), Gianet Soto (Renovación), Grethel Yucra (Renovación), Niurka Nicolini (Renovación), Reyshel Zea (Renovación) y Ximena Ingaruca (Renovación).

Bloqueadora

Mariangel Silva (Renovación) y Mirtha Uribe (Renovación).

Líbero

Brianna Fuentes (Renovación), Brianna Díaz (Renovación) y Diana Carranza (Renovación).

Salidas

Ingrid Herrada, Paola Villegas y Walter Lung (DT).

Nuevas incorporaciones de Olva Latino.

Plantel de Deportivo Wanka: salidas y renovaciones

Cuerpo Técnico

Heinz Garro (DT).

Colocadora

Salomé Soto (Renovación).

Opuesta

Alexandra Carrasco (Renovación) y Olinda Lovera (Renovación).

Receptora

Andrea Díaz Félix (Renovación), Edith Gonzales (Renovación), Grecia Herrada (Renovación) y Milagros Callacna (Renovación).

Líbero

Evadelaida Talaver (Renovación), Kimberlyn Fernánde (Renovación) y Raphaela Carrillo Valdivia (Renovación).