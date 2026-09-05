Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Momento de un partido clave entre Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. Este choque que no permite margen de error se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre a partir de las 11.00 a. m., con la transmisión de L1 MAX.

El cotejo entre Sporting Cristal y Los Chankas se presenta como uno de los encuentros que puede generar movimientos importantes en la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El cuadro celeste llega con la obligación de recuperar protagonismo luego de su reciente derrota ante Sport Boys, resultado que lo dejó con 10 puntos en la clasificación. Por ello, los tres puntos aparecen como una necesidad para recortar distancias con los primeros lugares y mantenerse en la pelea.

El equipo rimense acumula tres victorias, un empate y tres derrotas, con 10 goles a favor y ocho en contra. Más allá de los números, Sporting Cristal necesita encontrar regularidad para no dejar escapar más unidades en un Clausura que empieza a entrar en una etapa determinante. Jugar como local será una oportunidad para reaccionar y demostrar que todavía tiene argumentos para pelear por los objetivos importantes de la temporada.

En la otra vereda, Los Chankas afrontan el compromiso con la intención de levantar cabeza de manera inmediata. El conjunto de Andahuaylas viene de caer 4-3 ante Juan Pablo II en un partidazo por la jornada anterior.

Los antecedentes recientes anticipan otros 90 minutos de alta intensidad. Sporting Cristal parte con la obligación de imponer condiciones y acercarse a la zona alta, mientras que Los Chankas buscarán demostrar que aquella derrota por la mínima diferencia fue solo un tropiezo. Con ambos necesitados de sumar, el duelo promete tener ritmo, ocasiones de gol y una disputa clave por puntos que pueden terminar siendo decisivos en la recta final del Torneo Clausura 2026.

Sporting Cristal anuncia su partido ante Los Chankas.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

El encuentro de Sporting Cristal y Los Chankas se juega el domingo 6 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que será un cotejo de mucha intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

El duelo entre celestes y guerreros inicia a partir de las 11.00 a. m. (4.00 p. m. GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 a. m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Los Chankas se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Este cotejo se puede ver mediante los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win. Asimismo, tienes las opciones vía streaming en los aplicativos de Movistar TV App y DGO.

Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Los Chankas

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Juan Cuesta y Michael Hoyos.

Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Héctor González, Michael Kaufman, Brayan Guevara; Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, André Vásquez; Jarlin Quintero y Franco Torres.

Sporting Cristal vs Los Chankas: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. Dicho ello, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE LOS CHANKAS Betsson 1.30 4.70 10.50 Betano 1.31 6.00 11.00 Bet365 1.27 5.25 9.50 1XBet 1.28 5.40 9.35 Doradobet 1.32 6.00 8.00

Últimos resultados entre Sporting Cristal y Los Chankas

Los Chankas 3-2 Sporting Cristal (Liga 1 2026)

Sporting Cristal 0-1 Los Chankas (Liga 1 2025)

Los Chankas 3-1 Sporting Cristal (Liga 1 2025)

Los Chankas 3-3 Sporting Cristal (Liga 1 2024)

Sporting Cristal 4-1 Los Chankas (Liga 1 2024)

Árbitros del partido Sporting Cristal vs Los Chankas