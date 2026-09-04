Fabián Bustos rompe su silencio y confesó oferta para volver a Universitario: “Tentadora”

Universitario de Deportes está sumamente enfocado en poder conquistar el Torneo Clausura para tener opción de disputar el título nacional. Sin embargo, los cremas han tenido una temporada con muchos altibajos donde incluso sufrieron la destitución de uno de sus entrenadores. En ese sentido, Fabián Bustos reapareció y reveló que recibió una oferta para volver al club.

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Fabián Bustos rompe su silencio y confesó oferta para volver a Universitario

Recientemente, Fabián Bustos fue destituido de su cargo como entrenador de Millonarios y conversó con ‘Win Sports’ sobre lo sucedido. Ante ello, el técnico argentino lamentó el contexto de su salida y señaló que siempre fue leal al club, al punto de rechazar una oferta para volver a dirigir a Universitario.

De hecho, el estratega reveló que la propuesta del conjunto crema era económicamente atractiva y superior a lo que percibía en Millonarios. Sin embargo, pese al interés, decidió rechazarla para respetar a la institución colombiana y evitar repetir un error que, según reconoció, ya había cometido en el pasado al dejarse llevar por el aspecto económico.

Video: Win Sports

“Yo fui muy leal (a Millonarios). Universitario es un club al que le ha ido muy bien, la oferta era muy tentadora, económicamente era muy superior, pero no queríamos irnos de esta manera de Colombia porque me parece que me he equivocado en el pasado algunas veces tomando alguna decisión, pero esta vez quería respetar a una institución tan grande como Millonarios”, señaló.

Cabe recordar que Universitario atravesó un periodo de incertidumbre luego de la destitución de Javier Rabanal debido a los malos resultados. En aquel momento, se informó que la directiva crema buscó a Fabián Bustos, pero el técnico contaba con el respaldo de Millonarios, por lo que su regreso a la 'U' finalmente no se concretó.

Fabián Bustos y su paso por Universitario

El técnico argentino logró dejar una huella en la historia de Universitario, luego de ser el encargado de tomar las riendas del plantel en 2024 y llevarlo a ganar su bicampeonato de la Liga 1 en el año de su centenario. Además, logró ganar el premio al mejor entrenador del torneo en esa campaña.