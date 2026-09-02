Fabián Bustos fue despedido de Millonarios: ¿Por qué salió el ex DT de Universitario?

Millonarios sorprendió este martes al anunciar la salida de Fabián Bustos, quien dejó de ser entrenador del conjunto colombiano después de aproximadamente siete meses en el cargo. La decisión se conoció a solo un día del clásico de Bogotá ante Independiente Santa Fe, por lo que el equipo será dirigido de manera interina.

El club no entregó mayores detalles sobre los motivos de la decisión. Sin embargo, el propio entrenador argentino rompió su silencio y explicó qué llevó a la directiva a ponerle punto final a su etapa en Millonarios.

Comunicado de Millonarios.

Fabián Bustos reveló por qué lo despidieron

Según contó el exentrenador de Universitario de Deportes, la razón principal estuvo relacionada con la forma de jugar del equipo. Bustos aseguró que la directiva consideraba que el rendimiento futbolístico no convencía, pese a que los números en el torneo colombiano eran positivos.

El argentino destacó que Millonarios tenía un 61% de los puntos en el Torneo Clausura y un 60% desde su llegada, además de encontrarse entre los primeros lugares de la clasificación. En el actual semestre, el cuadro bogotano acumulaba tres victorias, dos empates y una derrota, ubicándose quinto con 11 puntos en seis jornadas.

No obstante, la irregularidad en el juego ya había generado cuestionamientos. A ello se sumó la eliminación de Millonarios de la Copa Sudamericana 2026, luego de caer 2-1 ante O'Higgins en Bogotá. Aquella derrota provocó fuertes críticas hacia Bustos y su propuesta futbolística.

El recuerdo de Bustos en Universitario

La salida de Millonarios también genera interés en Perú por el pasado reciente de Bustos en Universitario de Deportes. El técnico argentino llegó al cuadro crema para dirigir durante el año del Centenario y terminó dejando una huella importante.

Fabián Bustos no olvidó a Universitario durante su estadía en Millonarios.

En 2024, Bustos condujo a Universitario hacia el título del Torneo Apertura y posteriormente consiguió el bicampeonato nacional en el año del Centenario. Además, fue reconocido como mejor entrenador de la Liga 1 por su trabajo durante aquella temporada.

Ahora, tras su inesperada salida de Millonarios, Fabián Bustos queda nuevamente sin equipo y deberá esperar una nueva oportunidad para continuar su carrera como entrenador. Su despido, eso sí, deja una particularidad: se produjo pese a que los resultados inmediatos no mostraban una crisis deportiva.