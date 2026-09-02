Universitario de Deportes está viviendo un buen momento en la actualidad. Luego de quedar fuera de la Copa Libertadores, cambiar de entrenador y perder el Apertura, ahora los merengues son colíderes del Torneo Clausura y están motivados con el objetivo de llegar a los play-offs para luchar por el título nacional.

Ahora último, acaban de recibir una nueva noticia y es que la página especialista en transferencias Transfermarkt acaba de actualizar el listado de los 10 peruanos más valorizados en la actualidad y dos futbolistas merengues aparecen en ese prestigioso listado. Uno de ellos es Piero Quispe, reciente fichaje que tuvo un paso por el fútbol mexicano y australiano con 1,6 millones de euros, seguido de Jairo Concha, una de las estrellas del tricampeonato que vale 1,5 millones de euros.

El listado es liderado por Erick Noriega, actual mediocampista de Gremio de Brasil que vale 5 millones de euros y con 4 millones están Felipe Chávez, Oliver Sonne y Marcos López. Uno de los jugadores que más se han devaluado es Renato Tapia, quien actualmente vale 1,5 millones de euros y juega en Emiratos Árabes. El último peruano que está en este top 10 es el defensor de Alianza Lima, Renzo Garcés, con 1,3 millones de euros.

Top 10 peruanos más caros de la actualidad

Erick Noriega (Gremio): 5 millones de euros

Felipe Chávez (FC Magdeburg): 4 millones de euros

Oliver Sonne (Burnley): 4 millones de euros

Marcos López (Copenhague): 4 millones de euros

Fabio Gruber (FSV Mainz 05): 3 millones de euros

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps): 1,6 millones de euros

Piero Quispe (Universitario): 1,6 millones de euros

Jairo Concha (Universitario): 1,5 millones de euros

Renato Tapia (Al Wasl FC): 1,5 millones de euros

Renzo Garcés (Alianza Lima): 1,3 millones de euros

Los peruanos más valiosos de la actualidad.

¿Cuándo juega Universitario en la Liga 1 2026?

Tras vencer a UTC en Cajamarca, Universitario de Deportes enfrentará a Comerciantes Unidos este sábado 5 de septiembre en el Estadio Monumental desde las 8.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.