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Los dos jugadores de Universitario que aparecen en el top 10 de los peruanos más caros de la actualidad
Los hinchas de Universitario tienen otro motivo para sentirse orgullosos, ya que tienen dos de los peruanos más caros en la actualidad.
Universitario de Deportes está viviendo un buen momento en la actualidad. Luego de quedar fuera de la Copa Libertadores, cambiar de entrenador y perder el Apertura, ahora los merengues son colíderes del Torneo Clausura y están motivados con el objetivo de llegar a los play-offs para luchar por el título nacional.
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Ahora último, acaban de recibir una nueva noticia y es que la página especialista en transferencias Transfermarkt acaba de actualizar el listado de los 10 peruanos más valorizados en la actualidad y dos futbolistas merengues aparecen en ese prestigioso listado. Uno de ellos es Piero Quispe, reciente fichaje que tuvo un paso por el fútbol mexicano y australiano con 1,6 millones de euros, seguido de Jairo Concha, una de las estrellas del tricampeonato que vale 1,5 millones de euros.
El listado es liderado por Erick Noriega, actual mediocampista de Gremio de Brasil que vale 5 millones de euros y con 4 millones están Felipe Chávez, Oliver Sonne y Marcos López. Uno de los jugadores que más se han devaluado es Renato Tapia, quien actualmente vale 1,5 millones de euros y juega en Emiratos Árabes. El último peruano que está en este top 10 es el defensor de Alianza Lima, Renzo Garcés, con 1,3 millones de euros.
Top 10 peruanos más caros de la actualidad
- Erick Noriega (Gremio): 5 millones de euros
- Felipe Chávez (FC Magdeburg): 4 millones de euros
- Oliver Sonne (Burnley): 4 millones de euros
- Marcos López (Copenhague): 4 millones de euros
- Fabio Gruber (FSV Mainz 05): 3 millones de euros
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps): 1,6 millones de euros
- Piero Quispe (Universitario): 1,6 millones de euros
- Jairo Concha (Universitario): 1,5 millones de euros
- Renato Tapia (Al Wasl FC): 1,5 millones de euros
- Renzo Garcés (Alianza Lima): 1,3 millones de euros
Los peruanos más valiosos de la actualidad.
¿Cuándo juega Universitario en la Liga 1 2026?
Tras vencer a UTC en Cajamarca, Universitario de Deportes enfrentará a Comerciantes Unidos este sábado 5 de septiembre en el Estadio Monumental desde las 8.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.
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