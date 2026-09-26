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Maxloren Castro rompe su silencio tras no ser convocado por la selección peruana: "Triste"

Maxloren Castro se pronunció tras quedar fuera de la convocatoria de Mano Menezes para estos amistosos de fecha FIFA que afrontará Perú.

Antonio Vidal
Maxloren Castro rompe su silencio tras no ser convocado por la selección peruana. Foto: composición Líbero
Maxloren Castro rompe su silencio tras no ser convocado por la selección peruana. Foto: composición Líbero
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La selección peruana afrontará compromisos importantes en esta fecha FIFA y con algunos nuevos rostros. Mano Menezes inicia el camino en busca del tan ansiado cambio generacional. En este sentido, uno de los ausentes en la nómina del técnico brasileño fue Maxloren Castro, quien se prepara para lo que será el encuentro de Sporting Cristal contra ADT por las semifinales de la Copa de la Liga y fue consultado sobre este tema.

Perú vs. Estados Unidos juegan EN VIVO HOY por un partido amistoso de fecha FIFA.

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Maxloren Castro se pronuncia tras no ser convocado por la selección peruana

El jugador rimense no ocultó su sinsabor tras quedar fuera de lista, pero aseguró que se seguirá esforzando para tener un llamado en el conjunto dirigido por Menezes.

"Yo estoy tranquilo. Lo tomo normal, claro, un poco triste, pero bueno, hay que seguir y seguir esforzándome para que me llamen a la siguiente", declaró Castro en conversación con Inka Digital TV.

Maxloren Castro se pronunció tras quedar fuera de la convocatoria

Maxloren Castro se pronunció tras quedar fuera de la convocatoria

Maxloren Castro sobre el partido ante ADT por la Copa de la Liga

En otro momento, el jugador de 18 años se pronunció sobre lo que será el enfrentamiento de ida por las semifinales de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal contra ADT. "El grupo está con confianza y vamos a salir con todo a ganarlo", expresó el extremo izquierdo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga?

El duelo entre Sporting Cristal y ADT, correspondiente a la semifinal de ida de la Copa de la Liga Caliente 2026, se disputará el domingo 27 de septiembre desde las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Unión Tarma.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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