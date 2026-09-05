Fabián Bustos, recordado por su paso por Universitario de Deportes, se refirió a su futuro profesional tras haberse quedado sin equipo, luego de confirmarse su salida de Millonarios FC y confesó si aceptaría volver a dirigir en el fútbol peruano, especialmente a Alianza Lima, eterno rival del cuadro crema. El entrenador, campeón con los merengues en 2024, dio una firme respuesta sobre la posibilidad de aterrizar en tienda íntima.

Fabián Bustos no descartó dirigir en Alianza Lima en un futuro

En entrevista para Win Sports, el exfutbolista y entrenador argentino, en principio, señaló que no podría aceptar una oferta para dirigir a los blanquiazules; no obstante, confesó que ello no sería improbable, pues recordó que ya se han dado casos similares en el mundo del fútbol. En ese sentido, dejó abierta cualquier opción de llegar a Matute ante una eventual salida de Pablo Guede.

“Es muy difícil porque yo estoy muy identificado con Universitario en Perú por haber sido bicampeón, es muy difícil. Pero tienen razón, esas cosas pueden ser”, señaló Bustos al ser consultado sobre la opción de dirigir a Alianza ante los rumores de una supuesta renuncia de Pablo Guede, los cuales fueron desmentidos en el transcurso de la semana.

Fabián Bustos y su salida de Millonarios FC

En otro momento, Bustos habló sobre su salida de Millonarios y señaló que, a criterio suyo, no existían argumentos futbolísticos que justifiquen la finalización de su vínculo contractual con el conjunto colombiano. Asimismo, confirmó que, actualmente, no viene conversando con ningún club para iniciar una nueva etapa en su carrera.

“Ahora tranquilo, analizando algunas situaciones. Hoy por hoy no tengo ninguna oportunidad, ninguna oferta, no como se dice en distintos medios que hemos recibido ofertas, para nada, eso fue varios meses atrás”, añadió.

Fabián Bustos reveló oferta para volver a la 'U'

No obstante, Bustos reveló que, en algún momento de su etapa en Millonarios, recibió una oferta muy tentadora para volver a Universitario de Deportes, pero decidió descartarla por respeto a la institución colombiana.

“Yo fui muy leal (a Millonarios). Universitario es un club al que le ha ido muy bien, la oferta era muy tentadora, económicamente era muy superior, pero no queríamos irnos de esta manera de Colombia porque me parece que me he equivocado en el pasado algunas veces tomando alguna decisión, pero esta vez quería respetar a una institución tan grande como Millonarios”, sostuvo.