"Fue bastante sin querer", dice sobre cómo empezó a compartir lo que sabía. Emiliano Schenfelt ya tenía sus propias cuentas ordenadas cuando conocidos y amigos empezaron a acercarle preguntas, y al principio contestaba de a uno, casi por compromiso. Con el tiempo algo le llamó la atención.

"Todos me traían el mismo problema, con distintas palabras", agrega. Habían tomado decisiones porque alguien se las había recomendado, y no sabían explicar por qué. Información no les faltaba. Les faltaba una forma de ordenarla.

Ahí apareció la distinción que terminó definiendo su trabajo. El acceso está resuelto, y lo está desde hace rato. El criterio para usarlo no vino incluido en el paquete. "Hoy cualquiera abre una cuenta en diez minutos. El problema era el criterio, y eso no se aprende leyendo, cuesta mucho construirlo", comenta.

El mercado argentino acompaña la lectura de Emiliano Schenfelt con cifras bastante literales. Según el informe que BYMA publicó por su noveno aniversario, al 31 de mayo de 2026 había más de 12,3 millones de personas con cuenta comitente abierta, el equivalente al 55% de la población económicamente activa. El mismo informe muestra que el promedio mensual de cuentas con movimiento fue de 1.087.847, es decir que apenas una de cada veintiuna personas económicamente activas usó su cuenta todos los meses.

Hay muchísimas cuentas abiertas y mucho menos uso sostenido detrás de ellas. Datos como ese muestran que el acceso y el entendimiento no crecen al mismo ritmo. Para Emiliano Schenfelt, esa distancia es exactamente el espacio donde tiene sentido la educación financiera, que no pasa por lograr que más gente entre a algún lado sino por lograr que quien ya entró entienda qué está haciendo.

La pregunta que Emiliano Schenfelt propone es doble: por qué tiene uno lo que tiene, y para qué lo tiene. No es una pregunta de examen. Es bastante más incómoda que eso, porque muchas decisiones que parecen razonables no resisten esa pregunta formulada con calma.

El punto de fondo es que acumular información no equivale a entenderla. En tiempos en que cualquier dato está a un clic, la dificultad se corrió de lugar: ya no pasa por encontrar respuestas sino por saber cuáles sirven para el caso propio y cuáles son ruido.

Ese diagnóstico es el punto de partida del resto. Quien tiene información de sobra y ningún criterio para ordenarla suele terminar haciendo lo que dijo la última voz que escuchó, y en una época de consejos por todos lados esa voz cambia todos los días. La consecuencia es una sucesión de decisiones que por separado parecen razonables y que juntas no responden a ningún plan.

Su resumen, para Emiliano Schenfelt, entra en una sola idea: el criterio cuesta mucho construirlo, no se aprende leyendo, y a su entender se transmite como se transmite la experiencia.

Ahí está, para Emiliano Schenfelt, el sentido de dedicarse a la educación financiera. No sumar más información a la que ya circula, sino ayudar a que cada persona construya su propio criterio, que es lo que él mismo dice que tardó en armar.

Queda, de todos modos, una ironía todavía sin resolver en todo esto. La misma facilidad que permitió que millones de personas tuvieran a mano herramientas que antes eran de pocos es la que hace que muchas lleguen sin la parte difícil resuelta. Abrir una cuenta lleva diez minutos. Saber qué hacer con ella, y por qué, lleva bastante más tiempo del que cualquiera está dispuesto a admitir.



