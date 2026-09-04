Convocados de Universitario: ¿Quiénes entraron y quedaron fuera de la lista ante Comerciantes Unidos?

Universitario tiene todo listo para enfrentar a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura. Por lo que el cuadro crema acaba de hacer oficial la nómina del técnico Héctor Cúper para este enfrentamiento, donde destacan nombres como Gianluca Lapadula, Alex Valera, Jairo Concha, Piero Quispe y Lisandro Alzugaray.

Sin embargo, entre las principales novedades aparece el regreso de José 'Tunche' Rivera, quien vuelve a ser considerado por el comando técnico. En contraste, Bryan Reyna, Jordan Guivin, Aldo Corzo y Edison Flores quedaron fuera de la nómina para este encuentro. De esta manera, Cúper vuelve a realizar modificaciones en su lista y deja algunas ausencias importantes para el duelo ante Comerciantes Unidos.

Lista de convocados de Universitario para el partido contra Comerciantes Unidos

Como se menciona líneas más arriba, el 'Tunche' aparece nuevamente en la lista. No obstante, el 'Picante' Reyna queda fuera de la convocatoria. Desde que empezó el Torneo Clausura, el extremo no ha tenido minutos.

Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Héctor Fértoli, Horacio Calcaterra, José Rivera, Juan Requena, Jairo Concha, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Jorge Murrugarra, Andy Polo, Miguel Vargas, Adrián Quiroz, Lizandro Alzugaray, César Inga, Piero Quispe, Jorge Gutiérrez.

Lista de convocados de Universitario

Universitario vs Comerciantes Unidos: fecha, hora y canal del partido

Universitario de Deportes se medirá ante Comerciantes Unidos el sábado 5 de septiembre desde las 8.30 p. m., en el Estadio Monumental de Ate, por la octava fecha del Torneo Clausura. El encargado de impartir justicia en este encuentro será el árbitro FIFA Michael Espinoza, quien estará al frente de las acciones.