Pérez Guedes llenó de elogios al rendimiento de Universitario con Héctor Cúper: "Muy sólido"

Universitario de Deportes ya empezó a concentrarse en el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Los cremas han mostrado un gran nivel en el segundo campeonato y son conscientes de que una victoria los impulsaría en su camino hacia el título. En medio de ello, Martín Pérez Guedes sorprendió a los hinchas al elogiar el rendimiento que vienen mostrando los merengues.

Martín Pérez Guedes elogió el rendimiento de Universitario con Héctor Cúper

El retirado volante argentino reapareció ante la opinión pública durante una conversación con el programa ‘Hablemos de MAX’, donde fue consultado por la actualidad de Alianza Lima y Universitario de cara al clásico. Ante ello, Martín Pérez Guedes no dudó en indicar que estos duelos siempre suelen ser muy parejos.

No obstante, resaltó que la ‘U’ ha mostrado un gran nivel en el Torneo Clausura bajo la dirección de Héctor Cúper, en contraste con lo realizado durante el Apertura. Además, destacó la solidez y el gran ímpetu que el equipo muestra en cada uno de sus partidos y recalcó que un clásico siempre representa una motivación especial para los jugadores.

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“Los clásicos son bastante parejos. Yo veo a la ‘U’ mucho mejor de lo que fuimos en el Apertura, la veo muy sólida y con mucha más fuerza. Esta clase de partidos les encanta a mis compañeros, es una motivación extra venir a jugar un clásico”, señaló el jugador.

Martín Pérez Guedes espera un triunfo de Universitario

Del mismo modo, el argentino recordó que siempre disfrutó disputar los clásicos ante Alianza Lima y no dudó en expresar su deseo de que los cremas salgan victoriosos de Matute.

“A mí me gustaron mucho los clásicos desde que jugué el primero en Perú, los pude disfrutar. Creo que todos los hinchas de la ‘U’ tenemos una ilusión muy grande porque los chicos puedan conseguir los tres puntos este fin de semana”, sostuvo.