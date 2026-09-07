Martín Pérez Guedes, ex Universitario, reveló cuál fue la plaza más difícil donde jugó: "Me sentí fatal"

Martín Pérez Guedes, exfutbolista recordado por su paso en Universitario de Deportes, reapareció ante los medios en la previa del esperado duelo entre el cuadro crema y Alianza Lima, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El recordado mediocampista rememoró sus mejores pasajes con la 'U' y habló sobre las duras condiciones que implican jugar de visita en la Liga 1, en ese sentido, reveló cuál es la plaza más difícil para jugar a su criterio.

Martín Pérez Guedes, ex Universitario, reveló cuál es la plaza más difícil para jugar en la Liga 1

En una reciente entrevista para el programa 'Hablemos de MAX', el exjugador y tricampeón nacional con Universitario en 2023, 2024 y 2025, confesó que la altura de Huancayo solía afectarlo más que la de Cusco; no obstante, aseguró que, en su experiencia, la plaza más difícil de jugar en el fútbol peruano es Juliaca.

"Para jugar en altura Huancayo siempre me pareció una cancha complicada, difícil. No es la que más altura tiene pero es difícil. Cusco tiene más altura pero siempre sentí mucho más la altura en Huancayo. Otra cancha en la que sí me sentí fatal fue en la de Juliaca, ahí sí fue complicado", señaló Pérez Guedes.

Martín Pérez Guedes y su análisis sobre el plantel de Universitario

En otro momento de la entrevista, Pérez Guedes afirmó que sigue de cerca al plantel dirigido por Héctor Cúper y aseguró que el grupo se mantiene firme y unido en la lucha por el título nacional pese al reciente empate con Comerciantes Unidos que lo alejó de la punta del Torneo Clausura.

"Sé que el grupo está bien y yo tengo una confianza plena de que lo van a lograr (el título), porque los conozco, sé que en la adversidad este grupo responde", añadió.

¿Por qué se retiró Martín Pérez Guedes?

Recordemos que Martín Pérez Guedes anunció su salida de Universitario y su retiro del fútbol profesional en mayo del presente año debido a motivos familiares. Su último partido con camiseta crema se dio en la fecha 17 del Apertura, aquel partido terminó en triunfo merengue por 2-1 frente a Sport Huancayo en el Estadio Monumental.