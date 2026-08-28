Deportivo Garcilaso y sus tres sensibles bajas para enfrentar a Alianza Lima por el Torneo Clausura

Deportivo Garcilaso visitará este sábado 29 de agosto a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los cusqueños llegan a este duelo con la moral a tope tras obtener el primer lugar del certamen en la fecha pasada y buscarán ratificar su buen momento aumentando su ventaja contra un rival directo como es Alianza. No obstante, en la previa de este importante compromiso, se reveló que el ‘Pedacito de Cielo’ cuenta con tres importantes bajas para el partido de mañana.

Deportivo Garcilaso presenta tres jugadores descartados para el partido frente a Alianza

Según información del periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, los jugadores de Garcilaso que se perderán el duelo frente a los blanquiazules son Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón.

En su cuenta oficial de X, el citado comunicador explicó los motivos de dichas ausencias. En el caso de Pacheco, flamante fichaje de Garcilaso, el comando técnico optó por no convocarlo debido a su reciente incorporación y el tiempo que necesita para ponerse a punto físicamente y adaptarse a sus nuevos compañeros.

En el caso de Lucas Ríos y Claudio Torrejón, tanto el volante argentino como el defensa nacional vienen recuperándose de lesiones y aún no se encuentran en óptimas condiciones para tener actividad, motivo por el cual el entrenador Lisandro Greppo optó por dejarlos fuera de su lista de convocados.

Deportivo Garcilaso y sus tres bajas confirmadas para el duelo ante Alianza Lima.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

Vale recordar que esta será la segunda vez que Alianza y Garcilaso se enfrentan en el presente año. En el Torneo Apertura, ambos equipos repartieron puntos al empatar 1-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aldair Salazar abrió el marcador para el 'Pedacito de Cielo', mientras que un autogol de Agustín Gómez permitió a los íntimos rescatar un punto en su visita a Cusco.

Alianza Lima llega a este duelo luego de empatar 1-1 en su visita a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, resultado que le costó el primer lugar del Torneo Clausura. Por su parte, Garcilaso aprovechó dicha situación para desplazar en lo más alto de la tabla a los dirigidos por Pablo Guede, tras golear por 4-1 a Cusco FC.