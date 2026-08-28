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Pablo Guede lanzó lista de convocados de Alianza Lima y tomó radical decisión con Kevin Quevedo

Alianza Lima sorprendió con su nueva lista de convocados, en la que vuelven algunos futbolistas para enfrentar a Deportivo Garcilaso. ¿Está Kevin Quevedo?

Francisco Esteves
Pablo Guede lanzó lista de convocados de Alianza Lima.
Pablo Guede lanzó lista de convocados de Alianza Lima. | Foto: Liga 1 - X.
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Con miras al partido contra Deportivo Garcilaso por la fecha número 7 del Torneo Clausura 2026, Pablo Guede emitió la lista de convocados en Alianza Lima y sorprendió a todo el mundo. Resulta que tres futbolistas vuelven a aparecer para el compromiso en el Estadio Alejandro Villanueva. ¿Está Kevin Quevedo en la nómina? Te contamos los detalles.

Mauricio Arrasco anotó un doblete para darle la victoria a FC Cajamarca ante Comerciantes Unidos.

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Resulta que el director técnico de los blanquiazules decidió llamar nuevamente a Cristian Carbajal y Alessandro Burlamaqui para el partido ante los cusqueños, que podría definir el rumbo de la Liga 1. Asimismo, también convocó una vez más a Luis Ramos, quien acaba de recuperarse de una lesión y espera convertir con los blanquiazules para ganarse la titularidad.

Sin embargo, quien no aparece en la lista, pese a lo que se reveló en la semana que le había pedido perdón a sus compañeros y el comando técnico, es Kevin Quevedo. El delantero aseguró que iba a demostrar su compromiso al 100% y muchos hinchas creyeron que finalmente iba a volver a la nómina de Pablo Guede, pero todavía no cuenta con la aprobación del entrenador.

Kevin Quevedo, Alianza Lima

Kevin Quevedo fue borrado de Alianza Lima.

Lo cierto es que esto entra dentro de lo especulado, que el atacante peruano no iba a volver a la convocatoria de Alianza Lima hasta después del clásico con Universitario de Deportes. Por ello, el regreso de Kevin Quevedo sigue pendiente y se espera que en las próximas semanas sume sus primeros minutos en lo que va del Torneo Clausura 2026.

Lista de convocados de Alianza Lima

PORTEROS

  • Alejandro Duarte
  • Ángel De la Cruz

DEFENSAS

  • Renzo Garcés
  • Mateo Antoni
  • Josué Estrada
  • Luis Advíncula
  • Gianfranco Chávez
  • Nicolás Díaz
  • Cristian Carbajal

VOLANTES

  • Jean Pierre Archimbaud
  • Alessandro Burlamaqui
  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Jairo Vélez
  • Eryc Castillo
  • Cristian Neira
  • Esteban Pavez
  • Fernando Gaibor

DELANTEROS

  • Paolo Guerrero
  • Federico Girotti
  • Luis Ramos
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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