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Pablo Guede lanzó lista de convocados de Alianza Lima y tomó radical decisión con Kevin Quevedo
Alianza Lima sorprendió con su nueva lista de convocados, en la que vuelven algunos futbolistas para enfrentar a Deportivo Garcilaso. ¿Está Kevin Quevedo?
Con miras al partido contra Deportivo Garcilaso por la fecha número 7 del Torneo Clausura 2026, Pablo Guede emitió la lista de convocados en Alianza Lima y sorprendió a todo el mundo. Resulta que tres futbolistas vuelven a aparecer para el compromiso en el Estadio Alejandro Villanueva. ¿Está Kevin Quevedo en la nómina? Te contamos los detalles.
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Resulta que el director técnico de los blanquiazules decidió llamar nuevamente a Cristian Carbajal y Alessandro Burlamaqui para el partido ante los cusqueños, que podría definir el rumbo de la Liga 1. Asimismo, también convocó una vez más a Luis Ramos, quien acaba de recuperarse de una lesión y espera convertir con los blanquiazules para ganarse la titularidad.
Sin embargo, quien no aparece en la lista, pese a lo que se reveló en la semana que le había pedido perdón a sus compañeros y el comando técnico, es Kevin Quevedo. El delantero aseguró que iba a demostrar su compromiso al 100% y muchos hinchas creyeron que finalmente iba a volver a la nómina de Pablo Guede, pero todavía no cuenta con la aprobación del entrenador.
Kevin Quevedo fue borrado de Alianza Lima.
Lo cierto es que esto entra dentro de lo especulado, que el atacante peruano no iba a volver a la convocatoria de Alianza Lima hasta después del clásico con Universitario de Deportes. Por ello, el regreso de Kevin Quevedo sigue pendiente y se espera que en las próximas semanas sume sus primeros minutos en lo que va del Torneo Clausura 2026.
Lista de convocados de Alianza Lima
PORTEROS
- Alejandro Duarte
- Ángel De la Cruz
DEFENSAS
- Renzo Garcés
- Mateo Antoni
- Josué Estrada
- Luis Advíncula
- Gianfranco Chávez
- Nicolás Díaz
- Cristian Carbajal
VOLANTES
- Jean Pierre Archimbaud
- Alessandro Burlamaqui
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Jairo Vélez
- Eryc Castillo
- Cristian Neira
- Esteban Pavez
- Fernando Gaibor
DELANTEROS
- Paolo Guerrero
- Federico Girotti
- Luis Ramos
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