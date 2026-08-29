Bruno Duarte, figura de UTC, arremetió contra arbitraje tras partido con Universitario: "Tanta injusticia"

Tras la derrota ante Universitario por la fecha 7 del Torneo Clausura, Bruno Duarte, jugador de UTC, expresó su molestia por una de las acciones que, según su consideración, debió ser revisada por el VAR. El futbolista aseguró que en el segundo gol del cuadro crema sufrió una pisada en el tobillo que le provocó una fuerte hinchazón y cuestionó que el árbitro no haya acudido a revisar la jugada. "Aunque sea que vaya y la revise, pero no hacen nada", manifestó, dejando en claro su incomodidad por el arbitraje.

Asimismo, Duarte destacó el buen primer tiempo del cuadro local, señalando que habían logrado controlar a los delanteros de la 'U' y que el equipo realizó una de sus mejores actuaciones en lo que va del torneo durante esa etapa. Sin embargo, lamentó que el cuadro crema reaccionara en el complemento y terminara marcando cuatro goles.

"A nosotros nos han cobrado cada cosa y, en el segundo gol, mira cómo tengo el pie, el tobillo. Yo siento que él me pisa todo y no puedo reaccionar y ni siquiera van a verla al VAR", empezó declarando para L1 Max.

"Le dije. No puedo caminar, así tengo el tobillo hinchadísimo. Pero a nosotros nos cobran cada cosa y vienen y nos cobran penales o cosas así. Acá ni siquiera va y la revisa. Aunque sea que vaya y la revise, pero no hacen nada. O sea, ya por ahí tanta injusticia, eso es lo que me duele y me da mucha bronca. Tanta injusticia que haya. Ellos empataron y con ese envión fueron para adelante, ¿no? Pero nada, estoy dolido por las dos cosas".

"Nosotros sabíamos que eso, la única forma que nos podían lastimar era o con una pelota parada o un tiro libre cerca del arco. Y creo que quedó a la vista. Nosotros hicimos, como te digo, te repito, el mejor primer tiempo creo que de todo el torneo. Pero bueno, queda mucho todavía. Duele, la verdad duele. Duele un montón perder así, que te hagan tres goles en un tiempo.

"Tengo que ir ahora a hacerme una placa porque la verdad que se me hinchó mucho, no puedo ni caminar. Pero esas cosas, por eso te vuelvo y te repito, los árbitros no... O sea, da mucha injusticia que haya. No hay tres, cuatro árbitros, cinco. Hay más también en el VAR y nadie le colabora a nadie. No, no, que se decía: "No, se dio el gol y se dio el gol y ahí muere", o sea, nada. Quedé tirado todo porque realmente pasó y no suceden las cosas, o sea, no entiendo, no entiendo. Muchas veces no entiendo y la verdad una lástima que pasen estas cosas".

