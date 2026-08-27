Héctor Cúper rotundo tras ser comparado con Jorge Fossati: "Nadie tiene la verdad absoluta"

Héctor Cúper respondió a las versiones que sostienen que Universitario conserva la misma propuesta de juego que impulsó Jorge Fossati. El técnico argentino fue tajante al referirse a esa comparación sobre la conducción del plantel crema y dejó en claro que en el fútbol no existe una única verdad. Además, puso como referencia los puntos conseguidos por el equipo y se preguntó si la lectura sería la misma en caso de que la 'U' sumara una cantidad menor.

En diálogo con Movistar Deportes, el entrenador afirmó que los técnicos deben estar en condiciones de hallar variantes cuando entienden que una idea no está dando resultados. En esa línea, subrayó que los ajustes forman parte de la tarea y que ello no debe tomarse como una falta de respeto hacia ningún DT, dejando clara su postura sobre la necesidad de adaptarse a cada contexto.

Héctor Cúper rotundo tras ser comparado con Jorge Fossati

"El otro día escuché que alguien dijo ‘este es el equipo de Fossati’, es probable que lo sea; ahora, si este equipo hoy tuviera cinco puntos, porque puede pasar en el fútbol, ¿sería el equipo de Fossati?", empezó diciendo el argentino, cuestionando la percepción de algunos.

"Qué quiero decir con esto, nadie tiene la verdad absoluta y siempre hay que buscarla e intentar. Si uno cree y se da cuenta de que la cosa por acá no va, hay que cambiar y el cambio no tiene que ofender al entrenador ni absolutamente a nadie”, complementó el estratega.

Héctor Cúper habló sobre Jorge Fossati

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes se enfrentará a UTC este sábado 29 de agosto por la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se jugará en el estadio Héroes de San Ramón desde las 3.30 p. m. (hora peruana).