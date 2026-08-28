El regreso de Julieta Lazcano representa un hito significativo en la Liga Peruana de Vóley. Después de un año alejada de la competencia debido a su embarazo y posterior recuperación, la destacada jugadora argentina se reincorpora al equipo de Atlético Atenea para la temporada 2026/27.

Alexandra Villarán, fundadora y directora deportiva del club, expresó su alegría por la incorporación de la 'Princesita' y compartió detalles sobre el inesperado fichaje que ha generado entusiasmo en el equipo y sus seguidores.

"Bueno, lo de Julieta fue una oportunidad porque se quedaba a residir en Perú. Nosotros ya habíamos cerrado con tres extranjeras, Lorena siempre estaba atrás mío para pedirme una más. Y yo ya me había cerrado en que no, solo tres extranjeras. Contacté, fui hablando y le digo: ‘Lore, tengo una sorpresa, ¿te gustaría contar con Julieta Lascano?’ Todo el mundo conoce lo que pasó con Julieta en Alianza. Creo que eso definitivamente no fue una conversación directa ni indirecta, simplemente ella cumplió sus objetivos deportivos, que es importante el análisis también", declaró la presidenta en el programa 'Se formaron las parejas'.

Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea.

Atenea Lima se pronunció sobre salida de Lazcano de Alianza Lima

Julieta Lazcano ha sido objeto de críticas tras su controvertida salida de Alianza Lima, motivada por un complicado asunto sentimental relacionado con su embarazo del preparador físico del equipo. Esta situación llevó a Cenaida Uribe a tomar la decisión de apartarla del plantel, lo que generó diversas reacciones en el entorno deportivo.

Un año después, la defensa argentina ha decidido regresar a las canchas, esta vez para vestir la camiseta de Atlético Atenea. Retorno que revivió la controversia que la rodeó anteriormente; sin embargo, Alexandra Villarán, fundadora y directora deportiva del club, se pronunció al respecto. Villarán afirmó que no se unirá a quienes la critican, destacando la calidad humana de Lazcano a pesar de los errores que pudo haber cometido en el pasado y resaltó que prefiere enfocarse en el futuro y valorar el desempeño de la jugadora en su nuevo equipo.

"Lo otro no lo voy a comentar porque considero que es parte del pasado porque no me compete. Los terceros salimos sobrando. Que lo analizamos, que lo conversamos totalmente, pero tú no puedes por una acción también manchar o tapar todo lo que te costó en la vida llegar a eso. Y creo que somos humanos, vamos transitando en la vida y no somos quién para juzgar. Entonces, cuando tomamos la decisión y converso, es una espectacular persona, maravillosa su hija, y creo que cuando nosotros decidimos ver una perspectiva de qué es lo que queremos, vamos más allá de eso. No me toca cuestionar, no soy el club. Entiendo la postura que uno pueda tener ante lo que suceda. Lo que venga después o se hable de más, eso creo que no debería interferir", finalizó.