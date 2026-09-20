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Tabla de posiciones Liga Femenina 2026: así va el Torneo Clausura, acumulado y clasifcaciones a los play-offs

Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura y el acumulado de la Liga 1 2026.

Gary Huaman
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal se disputan el Torneo Clausura.
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal se disputan el Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
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Tabla de posiciones Torneo Clausura 2026

PuestoClubPJDFPuntos
1Alianza Lima92927
2Universitario93622
3Melgar91921
4Sporting Cristal101521
5Atl. Andahuaylas9-114
6Carlos Mannucci9-1710
7FC Killas9-139
8Flamengo9-117
9Yanapuma9-206
10Defensores9-286
11UNSAAC9-94

Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026

PuestoClubPJDFPuntos
1Universitario198750
2Alianza Lima194847
3Sporting Cristal203642
4Atl. Andahuaylas19639
5Melgar192035
6Yanapuma19-2722
7Flamengo19-1716
8FC Killas19-2514
9Carlos Mannucci19-5614
10Defensores19-4613
11UNSAAC19-2611
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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