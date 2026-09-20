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Tabla de posiciones Liga Femenina 2026: así va el Torneo Clausura, acumulado y clasifcaciones a los play-offs
Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura y el acumulado de la Liga 1 2026.
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal se disputan el Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
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Tabla de posiciones Torneo Clausura 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|9
|29
|27
|2
|Universitario
|9
|36
|22
|3
|Melgar
|9
|19
|21
|4
|Sporting Cristal
|10
|15
|21
|5
|Atl. Andahuaylas
|9
|-1
|14
|6
|Carlos Mannucci
|9
|-17
|10
|7
|FC Killas
|9
|-13
|9
|8
|Flamengo
|9
|-11
|7
|9
|Yanapuma
|9
|-20
|6
|10
|Defensores
|9
|-28
|6
|11
|UNSAAC
|9
|-9
|4
Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Universitario
|19
|87
|50
|2
|Alianza Lima
|19
|48
|47
|3
|Sporting Cristal
|20
|36
|42
|4
|Atl. Andahuaylas
|19
|6
|39
|5
|Melgar
|19
|20
|35
|6
|Yanapuma
|19
|-27
|22
|7
|Flamengo
|19
|-17
|16
|8
|FC Killas
|19
|-25
|14
|9
|Carlos Mannucci
|19
|-56
|14
|10
|Defensores
|19
|-46
|13
|11
|UNSAAC
|19
|-26
|11
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