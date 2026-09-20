Patrick Zubczuk fue tajante sobre goleada de Garcilaso a Universitario: "No fue especial"

Universitario de Deportes cayó derrotado por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, un resultado que sorprendió a muchos, incluidos los propios jugadores, tal como lo hizo saber Patrick Zubczuk. El portero y capitán del equipo imperial conversó con los medios sobre este triunfo y fue muy tajante con respecto a la goleada que recibió su exequipo.

En conversación con los medios, el 'Vikingo' señaló que nunca se esperaron un resultado tan abultado. Sin embargo, tenían claro que querían presionar a la 'U' desde el primer momento para generarles peligro. En ese sentido, sostuvo que la intensidad que ejercieron desde el inicio y el orden que mantuvieron fueron claves para que el 'Pedacito de Cielo' consiguiera estos tres puntos, que los colocan como líderes de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Patrick Zubczuk sobre goleada de Universitario

En conversación con los medios, el golero manifestó lo siguiente. "Uno nunca se espera un resultado tan abultado, pero es lo que queríamos: avasallar al rival desde el primer minuto y creo que lo hicimos muy bien. (...) La consigna fue que seamos muy intensos, muy ordenados y que tratemos de jugar siempre. Creo que eso fue pieza clave para que el partido se dé de esta manera".

Como se recuerda, Zubczuk se formó en Universitario, por lo que fue consultado sobre si la goleada ante su exequipo tenía un significado especial. No obstante, el arquero restó importancia a ese aspecto y dejó en claro su compromiso con Garcilaso.

"No (fue especial), para mí todos los partidos son especiales. Yo represento con mucho orgullo a este equipo, a este escudo, a toda la gente que está alrededor y vive por esta camiseta. Hay mucho respeto hacia ellos y todos los rivales son igual de importantes".

Patrick Zubczuck habló sobre la goleada a Universitario

Patrick Zubczuk se pronuncia tras no estar en la convocatoria de la selección peruana

Finalmente, Zubczuk admitió que le quedó la sensación de no haber sido convocado a la Selección Peruana pese al buen momento que atraviesa. Sin embargo, el arquero mantiene la confianza en que podrá recibir una oportunidad en el futuro si continúa trabajando y demostrando su nivel bajo los tres palos.

"Sí (queda la espina clavada), pero hay que seguir trabajando. El fútbol es así: toca seguir trabajando y seguramente el llamado a la Selección será consecuencia del trabajo que uno haga dentro de la cancha".