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Carlos Ramos, figura de Garcilaso, elogió a Universitario tras goleada en Cusco: "El más grande"
¿Guiño a la 'U'? El mediocampista de Garcilaso sorprendió al elogiar a Universitario tras golearlo en Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura.
En una tarde-noche de ensueño, Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario de Deportes, resultado con el que recuperó la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y lo mantiene firme en sus aspiraciones de luchar por el título nacional. Tras el final del partido en Cusco, Carlos Ramos, figura del ‘Rico Garci’, dio sus impresiones sobre el encuentro y aprovechó la ocasión para llenar de elogios al cuadro crema, al catalogarlo como el más grande del Perú.
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Carlos Ramos, figura de Deportivo Garcilaso, se rindió en elogios ante Universitario
En declaraciones para Jax Latin Media, el mediocampista venezolano expresó su felicidad por el gran triunfo en el Inca Garcilaso de la Vega y no dudó en elogiar al conjunto merengue, asegurando que, pese a la dura derrota que sufrieron, son un equipo de cuidado que siempre resalta por la grandeza de su historia, su hinchada y la calidad de jugadores en su plantel.
"Fue una victoria muy trabajada en la semana. Se abrió el arco, las cosas salieron como nosotros prensábamos y bueno, darle las gracias a Dios. Sabemos lo que es Universitario, el equipo más grande del Perú o uno de los más grandes, pero por lo que vemos semana a semana sabemos que (la goleada) no es casualidad, el trabajo se ve reflejado en la cancha, el trabajo no engaña", dijo.
Carlos Ramos, figura de Garcilaso, destacó la grandeza de la 'U' tras el partido en Cusco
Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre los hinchas de Universitario, quienes rápidamente comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de verlo defendiendo la camiseta crema en el futuro. Aunque por ahora no existe confirmación sobre un acercamiento entre ambas partes, los elogios de Carlos Ramos hacia la 'U' alimentaron la expectativa de un posible fichaje para la temporada 2027, especialmente por el buen nivel que viene mostrando con Deportivo Garcilaso.
Números de Carlos Ramos con Deportivo Garcilaso
Vale resaltar que, desde su llegada a Garcilaso para este 2026, Carlos Ramos lleva 31 partidos jugados con el 'Pedacito de Cielo', entre Liga 1, Copa Sudamericana y Copa de la Liga. Hasta el momento, anotó un gol y brindó una asistencia en 2.332 minutos, según información del portal Transfermarkt.
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