Lucas Colitto, figura de Cusco FC, fulminante con Cienciano tras victoria: "Un partido más"

Cusco FC venció 2-1 a Cienciano por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Tras ello, Lucas Colitto, figura del cuadro de camiseta dorada, salió al frente para lanzar un contundente comentario sobre el clásico que sostuvo.

Lucas Colitto, jugador de Cusco FC, dio fuerte comentario sobre el clásico ante Cienciano tras victoria

Colitto fue una de las figuras de Cusco FC en la victoria sobre Cienciano y, tras marcar uno de los goles del encuentro, analizó lo que significó quedarse con los tres puntos. El atacante argentino también dejó una llamativa declaración al referirse a la rivalidad entre ambos equipos cusqueños y aseguró que, dentro del plantel, no consideran este duelo como un clásico.

Cusco FC ganó 2-1 a Cienciano por el Torneo Clausura 2026

“Obviamente es un clásico para la gente, nosotros lo tomamos como un partido más. Sabíamos que era clave para nosotros. Todos los partidos tenemos que ganar y gracias a Dios nos llevamos los 3 puntos”, manifestó el futbolista luego del compromiso.

El jugador de Cusco FC destacó además que el equipo consiguió ejecutar buena parte de lo trabajado durante los entrenamientos, aunque reconoció que la expulsión sufrida durante el partido modificó el trámite y obligó al conjunto dirigido por Javier Rabanal a replegarse durante varios minutos. “Hicimos un gran partido, lo que nos pidió Javier. Nos mató un poco la expulsión, nos tiró un poco atrás como es normal. Los chicos hicieron un gran esfuerzo”, explicó.

Lucas Colitto y la meta a cambiar para Cusco FC en el Torneo Clausura

Más allá de la alegría por vencer a Cienciano, Colitto realizó una autocrítica sobre el rendimiento que viene mostrando Cusco FC a lo largo del campeonato. El argentino consideró que la falta de regularidad puede terminar siendo un obstáculo importante si el objetivo es mantenerse en la pelea por los primeros lugares. “Lo que nos está faltando es eso de ser regulares. De 7 partidos ganamos 4 y perdimos 3 y eso, para pelear el campeonato, no nos va a alcanzar”, sentenció.