César Inga se rindió en elogios ante Gianluca Lapadula y Álex Valera en Universitario: "Muy buenos"

Universitario de Deportes logró una magnífica remontada por 4-2 ante UTC en Cajamarca y, además de afianzarse como uno de los líderes del Torneo Clausura 2026, consiguieron un enorme impulso anímico para pelear el título. Tras esta victoria, César Inga salió al frente y emocionó a los hinchas al elogiar a Gianluca Lapadula y Álex Valera.

PUEDES VER: Indecopi se opone a medida cautelar a favor de Gremco en caso Universitario y solicita nulidad

César Inga se rindió en elogios ante Gianluca Lapadula y Álex Valera en Universitario

Durante una conversación con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, César Inga valoró su gran momento de forma y agradeció la confianza que le viene brindando el técnico Héctor Cúper. Sin embargo, el defensor de Universitario también destacó las actuaciones de Gianluca Lapadula y Álex Valera en los últimos partidos.

En esa línea, Inga fue contundente al señalar que ambos son delanteros de primer nivel y resaltó la manera en que han logrado complementarse dentro del equipo. Además, remarcó que las últimas victorias del plantel estuvieron acompañadas por los goles de ambos atacantes nacionales.

Gianluca Lapadula y Álex Valera son los principales goleadores de Universitario

"El profesor Cúper desde que llegó me brindó la confianza y en el campo trato de retribuirle eso. Gianluca Lapadula y Alex Valera son delanteros muy buenos y se han complementado bien con el equipo, nosotros los alimentamos y ganamos por sus goles", sostuvo.

Del mismo modo, Inga dejó claro que una de las principales labores del equipo es generar situaciones y abastecer constantemente a ‘Lapa’ y ‘Valegol’ para que puedan seguir aumentando sus registros goleadores y aportar en el camino al tetracampeonato.

Gianluca Lapadula y Álex Valera son los goleadores de Universitario

Ambos delanteros se han convertido en piezas vitales para Universitario y actualmente se posicionan como los principales goleadores del equipo en el campeonato. Álex Valera lidera las estadísticas de goleo con 13 anotaciones en la Liga 1, mientras que el ‘Bambino’ ocupa el segundo lugar con cinco goles en los siete partidos que ha disputado con la camiseta crema.