Diego Penny se rindió en elogios ante César Inga y Andy Polo: "Son dos jugadores que la 'U' necesitaba"

Universitario de Deportes cerró su participación en la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 por todo lo alto. Los cremas lograron remontar y vencieron por 4-2 a UTC en Cajamarca, logrando imponerse a pesar del mal inicio en el primer tiempo. Los merengues sacaron a relucir la mítica ‘garra crema’ para hacerse con el triunfo en el Estadio Héroes de San Ramón y mantenerse firmes en el primer lugar del certamen.

La gran actuación que vienen realizando los de Ate en esta segunda parte de la Liga 1 viene siendo motivo de elogios para varios jugadores del plantel y Diego Penny no fue ajeno a ello. El exarquero destacó el rendimiento de dos jugadores en específico: estamos hablando de Andy Polo y César Inga.

Diego Penny elogió a César Inga y Andy Polo tras triunfo de Universitario sobre UTC

Durante la última emisión del programa ‘Después de Todo’, el ex guardameta y hoy comentarista deportivo analizó el buen presente de ambos jugadores en la era Cúper y precisó que el aporte que realizan por las bandas es un factor clave para los buenos resultados que viene cosechando la escuadra estudiantil.

“Claramente las luces de las últimas fechas se las han llevado los dos delanteros (Lapadula y Valera), que brillan porque claramente son jugadores que se entienden, pero yo voy a dar una mención honrosa. Hablo de los dos carrileros hoy, claramente lo digo por Inga y por Polo. Hoy se han levantado y han mejorado los dos muchísimo el nivel en temas ofensivos, también en defensivos. Son dos jugadores que la ‘U’ necesitaba que se potencien y están siendo determinantes en las últimas fechas”, dijo.

Universitario venció por 4-2 a UTC en Cajamarca.

De esta forma, Diego Penny resaltó el buen nivel que vienen mostrando César Inga y Andy Polo, quienes fecha a fecha se consolidan como inamovibles por las bandas en el esquema del profesor Héctor Cúper, debido a su proyección al ataque y su solidez en defensa. Vale resaltar que Polo fue autor del último tanto crema en la remontada sobre UTC.

Próximo partido de Universitario por la Liga 1 2026

Universitario de Deportes volverá a tener acción el próximo sábado 5 de setiembre a las 8:30 p.m. (hora peruana), cuando reciba en el Estadio Monumental de Ate a su similar de Comerciantes Unidos, por la fecha 8 del Torneo Clausura.