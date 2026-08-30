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¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026?

Conoce la programación del partido de Universitario contra Comerciantes Unidos por la fecha 8 de la Liga 1, en el estadio Monumental de Ate.

Antonio Vidal
Universitario vs Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero
Universitario vs Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero
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Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentará este sábado 5 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro está programado para las 8:30 p. m. (hora peruana) y será un nuevo desafío para el conjunto crema, que buscará mantener su buen momento y continuar peleando por los primeros lugares del campeonato. Por su parte, los cutervinos intentarán dar la sorpresa y sumar puntos importantes ante uno de los principales candidatos al título.

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¿Cuándo juega Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?

El encuentro está programado para llevarse a cabo este sábado 5 de septiembre, en el estadio Monumental de Ate. Este partido corresponde a la fecha 8 del Torneo Clausura.

Así luce el estadio Monumental

Así luce el estadio Monumental

¿A qué hora juega Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?

Los cremas y Las Águilas Cutervinas chocarán en un emocionante duelo desde las 8.30 p.m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países.

  • Perú: 8:30 p. m.
  • Colombia: 8:30 p. m.
  • Ecuador: 8:30 p. m.
  • Venezuela: 9:30 p. m.
  • Bolivia: 9:30 p. m.
  • Paraguay: 9:30 p. m.
  • Chile: 9:30 p. m.
  • Argentina: 10:30 p. m.
  • Uruguay: 10:30 p. m.
  • Brasil: 10:30 p. m.

¿Dónde ver Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?

El partido entre Universitario y Comerciantes Unidos se podrá ver en vivo por L1 MAX, y L1 Play.

Entradas para Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1

Las entradas para este encuentro se podrán adquirir a través de la plataforma de Teleticket.

  • Norte S/20
  • Tribuna familiar sur: S/20
  • Oriente: S/50
  • Occidente lateral: S/70
  • Occidente central: S/80
  • Butacas negras: S/350
  • Palco Monumental: S/130
  • Experiencia crema: S/700
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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