¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026?

Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentará este sábado 5 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro está programado para las 8:30 p. m. (hora peruana) y será un nuevo desafío para el conjunto crema, que buscará mantener su buen momento y continuar peleando por los primeros lugares del campeonato. Por su parte, los cutervinos intentarán dar la sorpresa y sumar puntos importantes ante uno de los principales candidatos al título.

¿Cuándo juega Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?

El encuentro está programado para llevarse a cabo este sábado 5 de septiembre, en el estadio Monumental de Ate. Este partido corresponde a la fecha 8 del Torneo Clausura.

Así luce el estadio Monumental

¿A qué hora juega Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?

Los cremas y Las Águilas Cutervinas chocarán en un emocionante duelo desde las 8.30 p.m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países.

Perú: 8:30 p. m.

Colombia: 8:30 p. m.

Ecuador: 8:30 p. m.

Venezuela: 9:30 p. m.

Bolivia: 9:30 p. m.

Paraguay: 9:30 p. m.

Chile: 9:30 p. m.

Argentina: 10:30 p. m.

Uruguay: 10:30 p. m.

Brasil: 10:30 p. m.

¿Dónde ver Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?

El partido entre Universitario y Comerciantes Unidos se podrá ver en vivo por L1 MAX, y L1 Play.

Entradas para Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1

Las entradas para este encuentro se podrán adquirir a través de la plataforma de Teleticket.