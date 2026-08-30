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¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026?
Conoce la programación del partido de Universitario contra Comerciantes Unidos por la fecha 8 de la Liga 1, en el estadio Monumental de Ate.
Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentará este sábado 5 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro está programado para las 8:30 p. m. (hora peruana) y será un nuevo desafío para el conjunto crema, que buscará mantener su buen momento y continuar peleando por los primeros lugares del campeonato. Por su parte, los cutervinos intentarán dar la sorpresa y sumar puntos importantes ante uno de los principales candidatos al título.
¿Cuándo juega Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?
El encuentro está programado para llevarse a cabo este sábado 5 de septiembre, en el estadio Monumental de Ate. Este partido corresponde a la fecha 8 del Torneo Clausura.
Así luce el estadio Monumental
¿A qué hora juega Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?
Los cremas y Las Águilas Cutervinas chocarán en un emocionante duelo desde las 8.30 p.m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países.
- Perú: 8:30 p. m.
- Colombia: 8:30 p. m.
- Ecuador: 8:30 p. m.
- Venezuela: 9:30 p. m.
- Bolivia: 9:30 p. m.
- Paraguay: 9:30 p. m.
- Chile: 9:30 p. m.
- Argentina: 10:30 p. m.
- Uruguay: 10:30 p. m.
- Brasil: 10:30 p. m.
¿Dónde ver Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1?
El partido entre Universitario y Comerciantes Unidos se podrá ver en vivo por L1 MAX, y L1 Play.
Entradas para Universitario contra Comerciantes Unidos por Liga 1
Las entradas para este encuentro se podrán adquirir a través de la plataforma de Teleticket.
- Norte S/20
- Tribuna familiar sur: S/20
- Oriente: S/50
- Occidente lateral: S/70
- Occidente central: S/80
- Butacas negras: S/350
- Palco Monumental: S/130
- Experiencia crema: S/700
¡Vamos al Circo!
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