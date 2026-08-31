Universitario de Deportes estaba perdiendo por 2-0 ante UTC en Cajamarca. Sin embargo, logró darle vuelta al marcador, se impuso por 4-2 con goles de Concha, Riveros, Valera y Alzugaray para sacar un fundamenal triunfo de visitante y tomar la punta del Torneo Clausura.

Sin embargo, tras el final del encuentro, el capitán del Gavilán del Norte, Bruno Duarte, señaló que el zaguero crema Williams Riveros le pisó el tobillo antes de anotar el empate momentáneo. Señaló que esperaba que el árbitro fuese al VAR para revisar las imágenes, pero finalmente no fue así y terminaron convalidando el gol.

Mientras salía del camerino, fue entrevistado por Gustavo Peralta en L1 Max y aseguró que Riveros le pisó el tobillo y no lo dejó arrancar en pleno salto: “Él me pisa, Riveros, el que hace el gol. Yo siento que me pisa y no me deja arrancar. Yo siento que cuando quiero arrancar me pisa con una pierna y define con la otra”.

Luego, mostró cómo quedó su tobillo tras el final del encuentro, enfatizó en que no está fingiendo y señaló que espera que no sea algo de gravedad por cómo lucía.

“Por eso, pensé que aunque sea, como te dije anteriormente, que lo iba a revisar. Creo que no finjí nada, mira cómo tengo el tobillo, no puedo ni pisar. Ojalá sea algo leve, pero por eso te digo que acá en Cajamarca a nosotros nos cobran todo en contra. Siempre hay revisión y a favor nada, eso es lo que nos da más bronca. No estoy fingiendo, está a la vista que está hinchadísimo el tobillo. No puedo ni pisar, así que nada, esperemos que sea algo leve”, finalizó.

Así fue el gol de Williams Riveros en el UTC vs Universitario

Sobre el minuto 72 del encuentro, el cuadro crema tuvo un tiro de esquina a favor. El balón va hacia el corazón del área justo donde Riveros y Duarte estaban disputándose el control del esférico. En eso, el zaguero crema logra sacarse al del Gavilán del Norte y define con derecha para poner el empate momentáneo.