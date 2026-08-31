Rainer Torres dejó firme mensaje por disputa de Gremco y Universitario: "Yo también soy acreedor"

Rainer Torres volvió a pronunciarse en medio de la nueva disputa legal entre Gremco y Universitario de Deportes por el manejo del club. El referente de los merengues tomó postura y, aunque recordó que también es uno de los acreedores de la institución, reafirmó su respaldo total a la administración temporal de Franco Velazco, pese a las diferencias que tuvieron en el pasado.

Rainer Torres dejó firme mensaje por disputa de Gremco y Universitario

Mediante su cuenta de ‘X’, el retirado volante remarcó su total respaldo a la actual administración de Universitario, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio de la institución. Del mismo modo, Rainer Torres reconoció que el grupo encabezado por Franco Velazco no es de su agrado por las disputas que tuvieron en el pasado, pero destacó que ha logrado darle estabilidad al club.

“Muchos me han preguntado cuál es mi posición y, si bien hace un tiempo decidí no involucrarme más en estos temas, considero que hoy corresponde pronunciarme y darle todo mi respaldo a la actual Administración Temporal en la defensa de los intereses y el patrimonio del club”, mencionó.

“Es sabido que esta AT no es de mi agrado. Hay personas que hoy trabajan en el club que en su momento hablaron mal de Embajadur, que llegaron a decir que yo manejaba un ‘negocio piramidal’ e incluso intentaron sacarme de la masa societaria. Pero también creo que hay que ser justos y reconocer que esta administración ha tenido aciertos importantes para darle estabilidad al club”, señaló.

Pronunciamiento de Rainer Torres por disputa de Universitario y Gremco

Del mismo modo, en otra parte de su pronunciamiento, el ‘Motorcito’ recordó que también es uno de los acreedores de Universitario, por lo que un eventual regreso de Gremco podría beneficiarlo económicamente. Sin embargo, dejó claro que el bienestar de la institución está por encima de sus propios intereses.

“Y quiero dejar algo muy claro: yo también soy acreedor. Probablemente, en otro escenario, podría cobrar más rápido o incluso verme beneficiado económicamente con mayores intereses. Pero no quiero tomar una posición pensando en lo que más me conviene a mí, sino en lo que considero mejor para la U”, remarcó en una parte de su mensaje.

Indecopi continúa evaluando la medida cautelar a favor de Gremco

Hace unos días, Indecopi confirmó que se encuentran en la etapa de evaluación de la orden emitida por el Poder Judicial al darle una medida cautelar a Gremco. Sin embargo, anunciaron que todavía no tomarán una postura hasta culminar con sus estudios.