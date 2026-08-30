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García Pye rotundo con Lapadula y su rendimiento en Universitario: "Tiene un feeling crema"
Antonio García Pye afirmó que Gianluca Lapadula ha tenido un excelente rendimiento en Universitario y sobre todo se logró adaptar de forma rápida con sus compañeras.
Gianluca Lapadula viene ganándose un lugar importante dentro de Universitario de Deportes desde su llegada y, según explicó Antonio García Pye, su influencia no se limita únicamente a lo que puede aportar dentro del campo. El gerente deportivo crema destacó la rápida adaptación del delantero ítalo-peruano y aseguró que ya se siente identificado con la institución.
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Antonio García Pye dio fuerte comentario sobre Gianluca Lapadula y su rendimiento en Universitario
El directivo merengue resaltó que el atacante logró integrarse rápidamente al grupo y a la dinámica del equipo durante el Torneo Clausura. García Pye consideró que este aspecto puede ser determinante para afrontar los próximos compromisos, aunque también pidió mantener la calma debido a la exigencia que tendrá Universitario en el tramo decisivo de la temporada.
“Lapadula se ha adaptado al equipo, tiene un feeling crema. Falta mucho y partidos muy duros. La unión es la característica de Universitario", sostuvo en primera instancia Antonio García Pye para Jax Latin Media, tras su retorno a Lima luego de la contundente victoria frente a UTC.
De esta manera, desde la interna de Universitario valoran no solo el rendimiento de Lapadula, sino también la manera en que el delantero se ha integrado al vestuario. Para García Pye, la unión del plantel será uno de los principales factores que deberán conservar para afrontar los difíciles partidos que todavía restan en el Torneo Clausura.
¿Cómo le va a Gianluca Lapadula en Universitario?
Gianluca Lapadula llegó a Universitario de Deportes como el flamante delantero para sumar en el equipo que no salido campeón del Torneo Apertura. La influencia del ítalo-peruano fue instantáneo, ya que tras7 jornadas disputadas en el Clausura ya tiene 5 goles.
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