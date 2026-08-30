César Inga, figura de Universitario, dio fuerte comentario sobre la derrota de Alianza: "Partido a partido"

Alianza Lima cayó por 1-0 frente a Deportivo Garcilaso en la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, tras ese resultado, César Inga, jugador de Universitario de Deportes, fue consultado acerca del conjunto blanquiazul, ocasión en la que dejó un comentario contundente.

César Inga, futbolista de Universitario, dio rotundo comentario sobre la derrota de Alianza Lima

A su llegada a Lima por el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Inga fue consultado sobre la derrota de Alianza por 1-0 frente a Garcilaso en Matute y aprovechó para dejar claro que su atención está puesta únicamente en Universitario y en su crecimiento para conquistar el Clausura 2026.

"La verdad, nosotros nos enfocamos nosotros, vamos partido a partido, el equipo está muy fuerte, y cada partido que viene ahora adelante lo jugaremos con finales para poder cumplir el objetivo. No, ahora pensamos en el partido del sábado contra Comerciantes. La verdad, trataremos de ir partido a partido y después pensar en lo que viene", afirmó.

Del mismo modo, el zaguero nacional señaló que todo el plantel del cuadro merengue está enfocado en conseguir un resultado favorable frente a Comerciantes Unidos, en el partido correspondiente a la jornada 8 del Clausura, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

¿Cómo le va a Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes se ubica entre los punteros del Torneo Clausura tras colocarse en el segundo puesto con 16 puntos, la misma cantidad que Deportivo Garcilaso, líder por mejor diferencia de goles. En las 7 jornadas disputadas, el conjunto crema suma 5 triunfos, 1 empate y 1 derrota.