Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por Liga Femenina: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán en la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, en el Estadio Monumental de Ate. Ambos conjuntos buscarán sumar puntos clave para mantenerse con opciones firmes en la pelea por el segundo título de la temporada. Aquí, todos los detalles para seguir este atractivo clásico femenino.

Universitario de Deportes afronta este importante compromiso después de conseguir una contundente goleada por 6-0 sobre Defensores del Ilucán como visitante. El conjunto crema tiene un partido pendiente y registra cuatro victorias y un empate, resultados que le permiten ubicarse a cinco puntos del liderato del Torneo Clausura. Precisamente, Alianza Lima ocupa la cima, por lo que sumar de a tres en este encuentro será fundamental para las aspiraciones del cuadro merengue.

Universitario presentó el partido que sostendrá ante Alianza Lima por el Clausura de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima, por su parte, atraviesa un gran momento y llega al duelo con campaña perfecta. Las ‘Íntimas’ vienen de imponerse por 6-0 ante Carlos A. Mannucci, resultado que les permitió mantenerse en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura con 18 puntos. Además, sus números reflejan su contundencia ofensiva y solidez defensiva: 25 goles marcados y ninguno recibido, estadísticas que las posicionan como una de las principales candidatas al título.

El historial reciente también favorece al conjunto blanquiazul. Desde el inicio de la era profesional de la Liga Femenina, Universitario de Deportes y Alianza Lima se han enfrentado en 23 oportunidades. En estos compromisos, las ‘Íntimas’ consiguieron 11 triunfos, mientras que las ‘Cremas’ celebraron en seis ocasiones y otros seis partidos terminaron en empate.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

A continuación, te mostramos los horarios en diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.15 p. m.

México y Centroamérica: 2.15 p. m.

Estados Unidos: 4.15 p. m. (Miami, Washington y Nueva York) y 1.15 p. m. (Los Ángeles)

España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima EN VIVO y EN DIRECTO?

El clásico femenino entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se podrá ver por la señal de América Televisión y a través de su plataforma América TVGO. Además, la transmisión estará disponible de manera gratuita en Bicolor+, el canal de YouTube de la FPF. Como otra opción, Juntos TV también ofrecerá el encuentro por medio de Movistar TV, Claro TV y Bitel 360.

Universitario vs Alianza Lima: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Universitario arranca como claro favorito para imponerse a Alianza Lima, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas podrían variar conforme se aproxime la hora del partido.

CASA DE APUESTAS UNIVERSITARIO EMPATE ALIANZA LIMA Betano 1.80 3.50 3.75 1XBET 1.78 3.62 3.79

Universitario vs Alianza Lima: alineaciones posibles del partido

Universitario: M. Dávila; S. Lacoste, D. Farías, V. Gherson, M. Espejo; S. Flores, C. Novoa, C. Domínguez; S. Oxandabarat, P. Núñez y L. Campoverde.

Alianza Lima: K. López; Y. Tacilla, Molina, N. Romero, Azabache; Cardona, Flores, Montoya; Da Silva; Saavedra y Gonzáles.

Alianza Lima listó para enfrentar a Universitario por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos

Universitario 3-0 Alianza | 4 de julio de 2026 (Estadio Monumental)

Alianza Lima 1-0 Universitario | 27 de junio de 2026 (Estadio Alejandro Villanueva)

Alianza Lima 1-3 Universitario | 17 de mayo de 2026 (Estadio Alejandro Villanueva)

Universitario 2-2 Alianza Lima | 13 de diciembre de 2025 (Vidu)

Alianza Lima 3-1 Universitario | 7 de diciembre de 2025 (Estadio Alejandro Villanueva)

¿En dónde juega Universitario vs Alianza Lima?

Universitario de Deportes será local ante Alianza Lima en el Estadio Monumental, ubicado en Ate, Lima, Perú. Este escenario tiene una capacidad para albergar a más de 80.000 asistentes.

Universitario vs Alianza Lima: árbitro del partido

El juez encargado de impartir justicia en el duelo entre Universitario y Alianza será Maykol Farromeque. En la labor de asistentes lo acompañarán Diana Ruiz y Jorge Peñafiel. Además, Dariel Cornejo ha sido designado como cuarto árbitro, mientras que Carlos Espichan desempeñará el papel de asesor en este trascendental compromiso entre dos de los clubes más representativos del fútbol peruano.