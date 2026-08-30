Lisandro Greppo, DT de Garcilaso, rotundo sobre la victoria ante Alianza: "Lo que nadie tiene más que nosotros es la entrega"

Lisandro Greppo habló luego del importante triunfo de Deportivo Garcilaso sobre Alianza Lima y reconoció que el conjunto cusqueño ya no puede ocultar sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026. El técnico argentino destacó la mentalidad del plantel y aseguró que el equipo se ha trazado nuevos objetivos conforme ha ido consiguiendo buenos resultados.

Lisandro Greppo, técnico de Deportivo Garcilaso, dio fuerte comentario sobre la victoria ante Alianza Lima

El estratega del ‘Pedacito de Cielo’, Greppo, admitió que el momento que atraviesan los obliga a pensar cada vez más en grande, aunque remarcó que mantienen los pies sobre la tierra.

“Estamos en una situación que no nos podemos esconder. Somos un grupo humilde, vamos paso a paso, pero el apetito viene comiendo y nos vamos poniendo objetivos semanales. Uno siempre quiere más. El grupo es evidente que deja la vida en la cancha. No perdemos energía ni en protestar ni en autocriticarnos. Me saco el sombrero y es un orgullo estar al frente de este equipo”, comentó Greppo.

Asimismo, Lisandro Greppo fue consultado por las diferencias entre su plantel y el de equipos con mayor cantidad de variantes como la de Alianza Lima. El entrenador reconoció que Deportivo Garcilaso no cuenta con el mismo recambio que otros clubes, pero aseguró que existe una característica que permite al equipo competir en igualdad de condiciones.

Alianza Lima perdió 1-0 ante Deportivo Garcilaso por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026

“Semana a semana desde que me tocó asumir este reto me hacen esa pregunta. Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos. Estamos cada vez más cerca de recuperar a Claudio Torrejón, a Lucas Ríos, esta semana se incorporó Fernando Pacheco. En el banco tenemos hasta 3, 4 o 5 juveniles. Uno se fija en el plantel que tiene Alianza Lima, por ejemplo, y tiene un recambio diferente, pero lo que nadie tiene más que nosotros es la entrega. Muy buenos líderes”, afirmó.

Deportivo Garcilaso es líder del Torneo Clausura 2026

Con la victoria por 1-0 ante Alianza Lima, Deportivo Garcilaso se convirtió en líder del Torneo Clausura 2026 con 16 puntos y por diferencia de goles está por encima de Universitario de Deportes.