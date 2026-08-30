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Mr. Peet explota contra Alianza Lima tras derrota ante Garcilaso: "¿De qué sirve haber tenido posesión?"
Alianza Lima perdió 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute y Mr. Peet realizó un duro análisis sobre el desempeño del cuadro blanquiazul.
El periodista y narrador deportivo, Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', se pronunció tras la dura derrota de Alianza Lima por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute, resultado que acabó con su invicto de local y lo aleja del primer lugar del Torneo Clausura 2026. El comunicador, fiel a su estilo, cuestionó duramente al cuadro blanquiazul por el resultado adverso y puso énfasis en la poca eficacia de cara al arco.
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Mr. Peet y su dura crítica a Alianza Lima tras la derrota frente a Deportivo Garcilaso
Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', Mr. Peet no tuvo reparos en criticar la incapacidad de los íntimos para ganar en su estadio. En ese sentido, cuestionó que la superioridad en las estadísticas no se haya visto reflejada en el marcador.
“Garcilaso no llegaba al arco de Alianza. Era un Alianza que lo tenía encerrado a Garcilaso en su campo. Le está costando a Alianza plasmar en el marcador lo que hace en el terreno de juego. Un partido en el cual Alianza tuvo el 71% de posesión del balón, que sirve de poco y nada y lo he dicho siempre. ¿De qué sirve haber tenido el 70% de posesión?, ¿De qué sirve haber disparado 30 tiros?, ¿De qué sirven los números?”, cuestionó Mr. Peet.
Deportivo Garcilaso venció por 1-0 a Alianza Lima en Matute.
Mr. Peet envía mensaje a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima
En otro momento, Mr. Peet dedicó unos minutos de su espacio para enviar un mensaje a Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, a quien instó a realizar modificaciones, tanto en el esquema táctico del equipo como en los nombres que suelen aparecer en su oncena titular.
“Es el momento de que Pablo Guede, con todos los conocimientos que tiene y con todas las variantes que maneja y utiliza, creo que tiene que empezar a modificar algunas cosas. Desde lo individual, pasando por el tema colectivo y, por supuesto, el tema táctico. Ya lo leyeron a Alianza, ya saben a qué juega.”, añadió.
Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026
Luego del traspié sufrido en condición de local, Alianza Lima volverá a jugar en la fecha 8 del Torneo Clausura el próximo domingo 6 de setiembre, cuando visite en Chongoyape a su similar de Juan Pablo II College. El partido está programado para iniciar desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
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