Pablo Guede reveló la curiosa broma que le hizo a Marco Huamán: "Lo asusté, se puso blanco"

Alianza Lima sufrió una dura derrota en Matute ante Deportivo Garcilaso por 1-0. Los blanquiazules perdieron su invicto de locales y una gran oportunidad de recuperar el primer lugar del Torneo Clausura 2026. No obstante, dicha situación parece no afectar del todo al entrenador Pablo Guede, quien tras el final del compromiso analizó el rendimiento de sus dirigidos e incluso se animó a contar una curiosa anécdota que ocurrió durante la semana con Marco Huamán.

Pablo Guede y la broma que le hizo a Marco Huamán previo al Alianza vs Garcilaso

En conferencia de prensa, el estratega argentino contó que en los días previos al duelo contra el 'Pedacito de Cielo', le hizo una broma al joven lateral de 23 años al decirle que iba a jugar de titular contra los cusqueños, pese a que aún viene recuperándose de una lesión en el tobillo derecho.

“Es buenísima la que pasó. Le hice un chiste a Huamán, lo asusté diciéndole que lo quería para este domingo y al otro día lo sacó la prensa. Esa es la gente que tenemos adentro del club y fue una joda. Lo quise asustar a Huamán diciéndole ‘el sábado vas a jugar de titular contra Garcilaso’ y se puso blanco, tenía el tobillo así (hinchado). Retornará cuando no le duela más (el tobillo)”, señaló entre risas.

Marco Huamán avanza con su recuperación e ilusiona con su regreso a Alianza

De esta forma, Guede mostró el buen ánimo que mantiene pese a la derrota sufrida ante un rival directo por el Clausura. No obstante, también cuestionó con ironía la forma en que se filtra todo lo que se habla en la interna del equipo durante la semana.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre el rendimiento de Alianza Lima frente a Garcilaso?

En otro momento, Guede analizó el rendimiento de sus dirigidos y señaló que, a criterio suyo, hicieron un buen partido y puso énfasis en la cantidad de llegadas al arco que tuvieron: “Creo que llegamos 48 veces al área, creo que el arquero de ellos hizo cuatro o cinco paradas extraordinarias. Lo intentamos por dentro, por fuera. Lo que puedo decir es que podemos estar más atentos, pero creo que hoy el equipo lo dejó todo hasta el final. No es un partido como para decir que estuvimos muy mal”, sostuvo.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima volverá a la acción el próximo domingo 6 de setiembre, cuando visite en Chongoyape a su similar de Juan Pablo II College, por la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana).