Ricardo Gareca recordó su paso por la 'U' y reveló quién fue su jugador favorito: "Un remate bárbaro"

Ricardo Gareca, recordado por su exitosa campaña con la selección peruana de fútbol, recordó su paso por Universitario de Deportes entre los años 2007 y 2008, donde logró conseguir el Torneo Apertura de la última temporada en mención. Pese a que no logró el título nacional, el argentino dejó una buena impresión en su paso por el torneo local, lo cual le serviría para tomar las riendas de la ‘Bicolor’ años después.

Durante una entrevista para el portal Flashcore, el estratega, quien hoy se encuentra sin equipo tras su accidentado paso por la selección de Chile, rememoró su periodo al mando del banquillo crema y no dudó en llenar de elogios a uno de sus dirigidos en aquella época: estamos hablando de Donny Neyra.

Ricardo Gareca, ex entrenador de Universitario y Perú, elogió a Donny Neyra

Durante su diálogo con el citado medio, el popular ‘Tigre’ destacó la visión de juego que tenía Neyra y su gran pegada de larga distancia, cualidades que lo llevaron a ser una de las principales figuras de Universitario en aquel entonces, hasta la salida de Gareca a fines del 2008.

“Dony Neyra. Era un muchacho que primero jugaba de lateral derecho, defensor. Yo veía que tenía un pase y un remate bárbaro, tenía mucho panorama de juego; entonces, cuando vos tenés un jugador con gran visión de juego y gran remate como él tenía, lo que hice fue ponerlo más adelante, en posición ofensiva.”, señaló Gareca al ser consultado sobre con qué jugador se quedaría de aquel plantel merengue.

Ricardo Gareca dirigió a Donny Neyra en 2008.

Ricardo Gareca y su opinión sobre Cienciano en la Copa Sudamericana

En otro momento, Gareca habló sobre la gran campaña que viene realizando Cienciano en la Copa Sudamericana 2026, donde logró su histórico pase a cuartos de final humillando a Botafogo de Brasil con un contundente marcador global de 6-2. En ese sentido, destacó la labor que viene realizando Alejandro Hohberg con el ‘Papá de América’.

“Eso lo lleva a uno a pensar que no solo el técnico está haciendo bien las cosas, sino que ha explotado bien a sus jugadores como Hohberg, a quien conozco y fue convocado por mí, y ahora está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor del equipo. El técnico lo ha acomodado como un '10' suelto y le ha dado la posibilidad de ser generador de juego para Cienciano.”, añadió Gareca.“