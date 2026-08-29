Mr. Peet rotundo sobre la posible convocatoria de Zambrano a la selección peruana : "No sería sorpresa"

Sport Boys atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura 2026. Los rosados marchan en la cuarta posición del certamen con once unidades, apenas dos menos que los líderes Universitario y Deportivo Garcilaso. El gran momento de la 'Misilera' ha generado que más de un jugador de su plantel sea voceado como un posible convocado por Mano Menezes para la selección peruana, entre ellos destaca el nombre de Carlos Zambrano.

Sobre dicha posibilidad se pronunció el periodista y narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', quien analizó el presente futbolístico del 'Káiser' y dio su opinión respecto a su posible regreso a la Videna.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre una posible convocatoria de Carlos Zambrano?

Durante la última emisión del programa 'A Presión', el periodista deportivo señaló que el presente de Zambrano con Sport Boys es digno de ser seguido de cerca por Mano Menezes de cara a los próximos amistosos de la selección peruana. En ese sentido, precisó que no debería sorprender si el 'León' es llamado por el estratega brasileño.

“No sería sorpresa si el Mano Menezes convoca a Zambrano. ¿El presente de Zambrano no es mejor al de (Miguel) Araujo?, el presente hoy del sistema defensivo de Boys te hace crecer”, manifestó Mr. Peet en diálogo con sus compañeros de programa, quienes se mostraron de acuerdo con sus declaraciones.

Próximos amistosos de Perú por fecha FIFA

Vale precisar que la selección peruana sostendrá cuatro encuentros amistosos en la próxima fecha FIFA. La bicolor se batirá a duelo contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, respectivamente. A continuación, te detallamos el horario, fecha y escenarios confirmados para los próximos partidos de la 'blanquirroja'.