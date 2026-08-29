Mr. Peet se rindió de elogios ante figura de la Liga 1 y lo pidió en la convocatoria de Menezes: "Condiciones"

Falta muy poco para volver a ver a la Selección Peruana en el terreno de juego ante Estados Unidos y muchos de los seguidores de la Bicolor se preguntan quiénes serán los jugadores que estarán en la lista de Mano Menezes, sobre todo de la Liga 1, pues hay varios futbolistas que vienen teniendo un gran torneo. En este sentido, uno de los que habló sobre este tema fue Mr. Peet, el reconocido periodista, quien consideró que una figura de Deportivo Garcilaso tendrá muchas opciones de ser convocado.

Mr. Peet pidió a figura de la Liga 1 en convocatoria de Mano Menezes

El narrador se refirió a Beto da Silva, quien viene teniendo un buen rendimiento con el equipo del Cusco. El comunicador también se animó a recordar los inicios del extremo, manifestando que durante su desarrollo no estuvo bien acompañado, debido a que muchos lo confundieron y, sobre todo, lo pasearon por diversos equipos internacionales, donde nunca logró consolidarse.

“Beto da Silva siempre fue buen jugador. Pasa que tuvo una etapa donde él mismo se confundió y lo confundieron. Además, Beto da Silva apareció y todo el mundo pensaba que era el sucesor de Claudio Pizarro. Este apareció muy bien en Sporting Cristal, pero después quienes representaron a Beto da Silva lo pasearon por el mundo”, empezó comentando durante la emisión de Madrugol.

“Lo pasearon por el mundo y lo confundieron. Porque él en algún momento dentro de ese paseo que tuvo por el mundo, probablemente de haber pensado que en el fútbol estás solo para generar dinero y no para trascender futbolísticamente. Y se olvidó de jugar porque no jugaba”.

Además, recordó el paso por diversos equipos importantes donde no pudo tener continuidad. “Estuvo en el PSV, estuvo en Deportivo La Coruña, estuvo en México, estuvo en Argentina, estuvo en Gremio y no jugaba. A lo único que se dedicó a hacer o que a lo único que se dedicaron con él fue hacer caja, pero no jugó. Y entonces cuando llega Alianza, el tipo no jugaba hace tiempo, había perdido ritmo y por supuesto habías perdido probablemente esas ganas porque te acostumbraste a estar parado”.

Mr. Peet señaló que gracias a su regularidad en Garcilaso y el estado físico que viene demostrando, es muy posible que Mano Menezes lo tenga presente para los amistosos. “Hoy, a partir de la regularidad, a partir de la continuidad, vemos a un Beto da Silva que demuestra todas sus condiciones. Está a tiempo. Sí, está a tiempo. Tiene 30 años. Yo creo que debe estar dentro de los posibles convocados por Mano Meneses. Creería, creería, creería que va a estar”.

Trayectoria de Beto Da Silva