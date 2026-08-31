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Sport Boys busca asegurar a dos jugadores que fueron pretendidos por Universitario: "Centenario"

Sport Boys ya empezó a pensar en el futuro y, en medio de su gran momento, busca asegurar el contrato de dos jugadores que anteriormente sonaron como fichajes en Universitario.

Angel Curo
Sport Boys busca asegurar a dos jugadores que fueron pretendidos por Universitario
Sport Boys busca asegurar a dos jugadores que fueron pretendidos por Universitario | Composición: Líbero
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Sport Boys atraviesa un momento de forma espectacular en el Torneo Clausura 2026, donde se ha posicionado como una de las revelaciones y aspirante al título del segundo campeonato. Sin embargo, la directiva ya empieza a ver el futuro y se conoció que están buscando asegurar la presencia de tres jugadores en su plantel, dos de ellos voceados en Universitario de Deportes.

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Sport Boys busca asegurar a dos jugadores que fueron pretendidos por Universitario

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista deportivo Gustavo Peralta reveló que la dirección deportiva de Sport Boys ya inició conversaciones con tres de sus principales figuras para extender su vínculo contractual. Se trata de Mathías Llontop, Emilio Saba y Nicolás Da Campo, los dos últimos pretendidos por la ‘U’.

La intención de la ‘Misilera’ es mantener a estos jugadores con miras al centenario del club en 2027, temporada en la que buscarán conformar un plantel competitivo para pelear por el título nacional. En el caso de Llontop y Saba, ambos laterales se encuentran a préstamo, aunque sus respectivos vínculos con Melgar finalizarán al término de la presente temporada.

Sport Boys, Mathías Llontop, Emilio Saba, Nicolás Da Campo

Sport Boys quiere renovar los contratos de Mathías Llontop, Emilio Saba y Nicolás Da Campo

"Sport Boys ya le ofreció quedarse para el centenario a Mathías Llontop, que termina contrato con Melgar, y a Emilio Saba, ambos con tremendo nivel. También a Nicolás Da Campo", reveló el citado comunicador.

De esta forma, Sport Boys busca adelantarse a posibles intereses de otros clubes y asegurar la continuidad de piezas importantes de su plantel. La intención es evitar que sus principales figuras sean pretendidas en el próximo mercado de fichajes y consolidar una base competitiva de cara a su centenario.

Emilio Saba y Nicolás Da Campo sonaron para llegar a Universitario

Es preciso recordar que Emilio Saba y Nicolás Da Campo tuvieron opciones para dejar a la ‘Misilera’ durante el último mercado de pases. Saba fue uno de los jugadores voceados para llegar a Universitario y reforzar la banda derecha del cuadro crema, aunque finalmente todo quedó únicamente en consultas.

Un caso similar fue el del volante argentino, quien estuvo en carpeta en la ‘U’ para reforzar la zona de contención ante la salida de Jesús Castillo. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y la institución merengue terminó incorporando a Juan Manuel Requena.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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