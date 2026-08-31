Oslimg Mora ilusiona a la hinchada de Sport Boys tras vencer a Cristal: "Estamos para grandes cosas"

Oslimg Mora, futbolista de Sport Boys, se pronunció tras el triunfo del cuadro rosado por 1-0 sobre Sporting Cristal por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El futbolista de 27 años dio sus impresiones sobre el duelo ante los cerveceros en el Estadio Miguel Grau del Callao y dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas de la ‘Misilera’ con miras a la recta final del campeonato.

Oslimg Mora, figura de Sport Boys, dio rotundo mensaje tras el triunfo frente a Cristal

En declaraciones para L1 MAX luego de culminar el enfrentamiento contra los bajopontinos, Mora expresó su alegría por el resultado y enfatizó en el buen rendimiento que vienen sosteniendo con el pasar de las fechas. En ese sentido, el jugador, elegido como la figura del partido, no dudó en señalar que los rosados tienes condiciones para pelear por objetivos más ambiciosos a corto y mediano plazo.

“Esto es partido tras partido, siempre tratamos de mejorar. Hoy (ayer) se dio el resultado. Estamos para grandes cosas, sé que faltan muchos partidos pero así como vamos podemos lograr grandes cosas de aquí al final del campeonato. Desde inicio de año el propósito era lograr grandes cosas en este club y se está dando”, manifestó Mora.

Sport Boys venció 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Oslimg Mora y la posibilidad de ser llamado a la selección peruana

Consciente de la buena campaña que viene realizando con Boys, Mora confesó que la ilusión de ser convocado por el DT Mano Menezes para los próximos amistosos de la selección peruana está latente, sin embargo, aclaró que seguir trabajando para ayudar a la escuadra chalaca a cumplir sus objetivos.

“Lo tomo con calma, creo que esto es paso a paso. Por ahora me estoy enfocando en el club y si se da la oportunidad, bienvenido sea”, añadió.

¿Cuál es el valor de Oslimg Mora en el mercado de fichajes?

Actualmente, el valor de Oslimg Mora en el mercado de fichajes es de 400 mil euros, según la información del portal Transfermarkt. Dicho monto podría incrementarse en caso de que el ex Alianza Lima mantenga su buen rendimiento y consiga un llamado a la ‘blanquirroja’.

Trayectoria de Oslimg Mora