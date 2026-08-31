Víctor Rivera, ex DT de Cristal, se perfila a firmar por club histórico de Liga 1: "Interesa mucho"

El mercado de pases del Torneo Clausura 2026 sigue moviéndose con clubes buscando potenciarse para perseguir sus objetivos. En ese contexto, se conoció que el entrenador Víctor Rivera, con pasado en Sporting Cristal, se perfila a volver a dirigir en la máxima categoría tras ser voceado como nuevo técnico de un club tradicional de la Liga 1.

Víctor Rivera, ex DT de Sporting Cristal, se perfila a firmar por club histórico de Liga 1

En plena disputa por el segundo campeonato del año, el periodista Ernesto Macedo sorprendió a los hinchas al revelar que la dirección deportiva de ADT está buscando la llegada de Víctor Rivera para asumir la dirección técnica del equipo hasta el final de la temporada.

El ‘Vendaval Celeste’ no atraviesa un buen momento en la Liga 1 2026 y actualmente se encuentra comprometido con la zona de descenso en la tabla acumulada. Por ello, el club busca la incorporación del ‘Chino’ con el objetivo de revertir la complicada situación deportiva.

Víctor Rivera se perfila a ser nuevo DT de ADT para el Torneo Clausura 2026

“Víctor Rivera interesa mucho para que sea el director técnico de ADT en la Liga 1 2026”, fue la información que compartió el comunicador mediante su cuenta personal de ‘X’.

Del mismo modo, el hombre de prensa informó que el técnico nacional se apersonó al Estadio Unión Tarma para presenciar el partido ante Sport Huancayo, una situación que avivó aún más los rumores sobre una posible llegada al cuadro de provincia.

Cabe recordar que recientemente ADT destituyó a Francisco Usúcar de su cargo como entrenador debido a los malos resultados obtenidos. El equipo no ha logrado ganar en sus últimos nueve partidos de la Liga 1 2026, una racha que lo ha llevado a quedar seriamente comprometido en la lucha por evitar el descenso.

Víctor Rivera y su paso por Sporting Cristal

Víctor Rivera llegó a la dirección técnica de Sporting Cristal en 2010, luego de su destacado desempeño con la San Martín, donde se consagró bicampeón del fútbol peruano. Sin embargo, el ‘Chino’ no logró repetir aquella exitosa etapa al mando de los rimenses.

Durante su paso por el conjunto celeste, Rivera priorizó el desarrollo de futbolistas como Luis Advíncula y Yoshimar Yotún, aunque los resultados no terminaron acompañándolo y varias derrotas lo alejaron de la pelea por el título. Finalmente, dejó Sporting Cristal con un saldo de 43 partidos dirigidos, en los que consiguió 17 victorias, 10 empates y 16 derrotas.